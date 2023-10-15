Hastanelere en az ilkokul mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılıyor! 14.750 TL maaş verilecek!

Bu alımların özellikle özel hastanelerde olduğunu görüyoruz. Bu haberle birlikte dikkat çeken noktalardan biri, aylık 14.750 TL olan maaşın, asgari ücretin 11.400 TL olduğu bir dönemde oldukça cazip görünmesidir.

Başvurular İŞKUR Resmi Web Sitesi Üzerinden

Hasta ve yaşlı bakım elemanı alımları için başvurular yalnızca İŞKUR resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır. İlanlar sık sık güncellenmeye devam etmektedir. İş arayanlar için güncel alım ilanlarını incelemek ve başvuruda bulunmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: İŞKUR Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımları

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı Başvuru Şartları

Hasta ve yaşlı bakım elemanı alımları için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:

En az ilkokul mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını aşmamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Neden Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Olmalısınız?

Hasta ve yaşlı bakım elemanı olarak çalışmak, insana değer katan bir meslektir. Bu pozisyon, yaşlı ve hasta bireylere destek sağlamayı içerir. Bu, onların günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmenizi gerektirir. Bu iş, empati, sabır ve dikkat gerektirir. Eğer insanlara yardım etmeyi seviyorsanız, hasta ve yaşlı bakım elemanı olmak sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.

İŞKUR İle Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. İlk adım, İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret etmektir. Ardından, ilanlara göz atabilir ve size uygun olan pozisyonları seçebilirsiniz. Başvuru yapmak istediğiniz ilanı seçtikten sonra, ilgili bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzun sonucunu beklerken, düzenli olarak İŞKUR'un güncel ilanlarını kontrol etmek önemlidir.