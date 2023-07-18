Hastanelere 18-31 Temmuz'da İŞKUR temizlik, güvenlik, sekreter, ambulans şoförü ve işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

İşte başvuru şartları... Hastanelere 18-31 Temmuz'da İŞKUR temizlik, güvenlik, sekreter, ambulans şoförü ve işçi alımı yapıyor- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bir açıklama ile özel hastanelerde personel ve işçi alımlarının başladığı duyuruldu. Açıklamada, özel hastanelerde birçok farklı kadroda personel alımlarının yapıldığı belirtilmektedir. Başvuruda bulunacak adayların özel hastanelerde istihdam edileceği ifade edilmektedir. İş arayanlar için İŞKUR resmi internet sitesinde ayrıca ilanlara yer verildiği görülmektedir. Aşağıda, farklı pozisyonlar için ilgili başvuru linklerine yer verilmiştir:

Güvenlik görevlisi alımı

Temizlik personeli ve hizmetli alımı

Sekreter ve klinik destek elemanı alımı

Ambulans sürücüsü alımı

Acil Tıp Teknisyeni alımı

Bu ilanlar, iş arayanlara özel hastanelerde istihdam edilme fırsatı sunmaktadır. İlgilenen adaylar, ilgili başvuru linklerine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru yapmadan önce, her bir pozisyon için gereken nitelikleri dikkatlice okumak ve başvuru süreci ile ilgili talimatlara uymak önemlidir.

Özel hastaneler, sağlık sektöründe önemli bir rol oynamaktadır ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında büyük bir paya sahiptirler. Bu nedenle, özel hastanelerde istihdam edilmek, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsattır.

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan açıklama ile özel hastanelere personel ve işçi alımlarının başladığı duyurulmuştur. İlgilenen adaylar, İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan ilanlara başvuruda bulunarak özel hastanelerde istihdam edilme fırsatını yakalayabilirler. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir istihdam kaynağı sunmaktadır ve sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunmaktadır.

Başvuru linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx