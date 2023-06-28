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Hastanelerde çalışacak en az ilkokul mezunu ve 11.410 TL maaşla temizlik görevlisi alımı başvuru şartları ilanları

Bu yeni istihdam alanı sayesinde ilkokul mezunu bireylere iş fırsatı sunulacak ve onlara özel ayrıcalıklı hizmet standartlarıyla birlikte çalışma imkanı sağlanacak.

Hastanelerde çalışacak en az ilkokul mezunu ve 11.410 TL maaşla temizlik görevlisi alımı başvuru şartları ilanları
Yayın Tarihi : 2023-06-28 22:38

Hastanelerde çalışacak olan temizlik görevlisi pozisyonları için artık en az ilkokul mezunu olan kişiler alımlarına başlanmış durumda. Bu yeni istihdam alanı sayesinde ilkokul mezunu bireylere iş fırsatı sunulacak ve onlara özel ayrıcalıklı hizmet standartlarıyla birlikte çalışma imkanı sağlanacak. Bu hizmetlerin sınırsız olanaklarla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İş sahibi olmak isteyen ilkokul mezunu kişiler için sunulan bu yeni istihdam alanının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Her geçen gün daha fazla kişiye sınırsız fırsatlar sunulacak ve bu alandaki gelişmeler ivme kazanacaktır. Peki, yeni işe alım süreci nasıl işleyecek ve başvurular nasıl yapılacak? Bu konulara dair merak edilen tüm detaylar aşağıda yer almaktadır!

18-55 Yaş Aralığındaki Kişiler Aranıyor!

Hastanelerde çalışacak olan temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin yaş aralığı 18-45 arasında olmalıdır. 46 yaşından büyük kişiler ne yazık ki başvuruda bulunamamaktadır. Bu nedenle, ayrıcalıklı bir hizmetten faydalanma şansı elde edebilme imkanına sahip olacaklardır. İş istihdamı alanları, ilerleyen günlerde genişletilme planları arasında yer almaktadır. Temizlik görevlisi olmak isteyenlere sunulan imkanlar da gelecekte daha da genişletilecektir. Bu sayede, kişiler en üst düzeyde bir hizmet standartına sahip olabileceklerdir.

 11.410 TL Maaş

En az ilkokul mezunu olma şartı, iş istihdamında dikkate alınan en önemli kriterlerden biridir. Bu sayede, ilkokul mezunu kişiler 5500 TL maaş imkanıyla asgari ücretle işe girmek fırsatını elde edeceklerdir. İş imkanları, gelecekte geniş standartlarda artırılma potansiyeline sahiptir.

 

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