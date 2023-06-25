Hastanede çalışmak isteyenlere kaçmaz fırsat! Yüksek maaşla sağlık personeli ve işçi alımı yapılacak başvurular açıldı

Yüksek maaşla sağlık personeli ve işçi alımı yapılacak başvurular açıldı! Hastanede çalışmak isteyenlere kaçmaz fırsat- Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bireyler ve aileleri daha iyi bir geçim sağlamak amacıyla iş başvurularına artan ilgi göstermeye başladı. Hastaneler de ihtiyaç doğrultusunda yeni personel alımlarını duyurarak başvuru şartlarını ve tarihlerini açıkladı. Hastanede çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.
Gerçekleştirilen alımlarla birlikte, birçok kişinin istihdam edilmesi hedeflenirken, hastanelerin boş kadrolarının doldurulması amaçlanıyor. Üniversite hastanelerinin yayınladığı yeni ilanlarla birlikte hangi kadrolarda alım yapılacağı belirtiliyor.
Hangi Şartlar Aranıyor?
Hastane alımları için kurum ve kadroya göre farklı şartlar aranabilmektedir. Genel olarak, hastane kurumlarında görev yapmak isteyenler için aranan şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumunun; askerlikle ilişkisi olmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süreyle hapis cezasına mahkum olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini engelleyebilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak.