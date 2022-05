Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu itirafı!

Aslı Bekiroğlu, telefonunda kendisi ve erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin yayınlanması nedeniyle zor günler geçirmişti. Konuşanlar isimli programa konuk olan Bekiroğlu, ''Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşım da dedi 'yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor'" ifadelerini kullanınca stüdyodaki herkes gülme krizine girdi.

Bekiroğlu'nun sözleri üzerine bir itirafta bulunan Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık" dedi.

O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi. Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek kahkaha tufanı yaşattı. Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" şeklinde konuştu.