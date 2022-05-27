Hande Erçel'in Kaan Yıldırım suskunluğu!

Hande Erçel, etkinlik çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım ile Marmaris tatilinde görüntülenmiş, bu karelerden sonra Yıldırım’ın çok sinirlendiği ve konakladıkları oteldeki görevlilerle tartıştığı ileri sürülmüştü. Yıldırım’ın sevgilisi Hande Erçel ile geçirdikleri tatil için 270 bin TL harcadığı da iddialar arasındaydı.

Oyuncu, muhabirlerin tatil masrafı ve Kaan Yıldırım’ın görüntülenmekten rahatsızlık duymasıyla ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı. İkilinin sosyal medyaya tatil görüntüleri sızdıktan sonra görüşmedikleri iddia edildi.