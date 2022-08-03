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Hande Erçel araba pozlarıyla Instagram'ı yaktı!

Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Hande Erçel araba pozlarıyla Instagram'ı yaktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2022 14:57

Özel hayatıyla her zaman konuşulana Hande Erçel, iddialı pozlarıyla da göz dolduruyor. Bir kaç gün önce arabada verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, yayınladığı fotoğraflarının altına "Özlemiştik" notunu düşmüştü.

Güzel oyuncuya, sosyal medya hesabı Instagram'dan kısa sürede beğeni ve yorum yağmıştı.

ARABANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hızını alamayan Hande Erçel bu kez arabasının üstüne çıktı. Derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı.

Instagram'da en çok fazla takiçisi olan Türk ünlü Hande Erçel'in beğeni yağan pozlarına ise takipçilerinden, "Gözlerimi alamıyorum", "Harikasın", "Çok özledik" yorumları geldi.

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