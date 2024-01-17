Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı!

Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 13:52

Halkbank, sunduğu yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasıyla, borç kapatma ihtiyacı olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit kredi fırsatı sunuyor. Bu özel kampanya, düşük borçlu ve kredi talebinde bulunan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanını aynı anda sağlıyor.

Halkbank'ın başlattığı kredi kampanyasında, özellikle düşük borçlu olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için çift avantaj bulunmaktadır. Borç kapatma kredisi için başvuruda bulunmak isteyenler, kimlikleri ve gelir belgeleriyle birlikte Halkbank şubelerine giderek işlemlerini tamamlayabilirler. Kampanya kapsamında, ay sonuna kadar yapılan tüm başvurularda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanma olanağı bulunmaktadır.

Halkbank'a başvuruda bulunmak isteyenlerden istenen evraklar arasında sadece kimlik ve gelir belgesi bulunmaktadır. Bu basit belgelerle yapılan başvurular, hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Emekli maaşı alan vatandaşlar da bu kredi kampanyasına katılabilmekte ve hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisinden aynı anda yararlanabilmektedirler. Halkbank'ın sunduğu bireysel tüketici kredisi kampanyası, geniş kapsamlı ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu, daha yüksek tutarlardaki kredilerde ise 24 ay vadeli ödeme seçeneği sunarak vatandaşlara finansal rahatlama sağlıyor. Halkbank, bu kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılamak ve borçlarınızı kapatmak isteyen herkesi desteklemeye devam ediyor.

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