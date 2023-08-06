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Halkbank'tan taşıt kredisi vatandaşları happy etti! 300.000 TL'yi aylık 14.367,29 TL olarak geri ödeyin!

Son zamanlarda otomobil fiyatlarındaki artışlar, birçok kişinin araç sahibi olma hayallerini zorlaştırdı. Taşıt kredisi imkanlarının kısıtlı olması ve özel bankaların yüksek faiz oranları, araç alım planlarını suya düşürebiliyor.

Halkbank'tan taşıt kredisi vatandaşları happy etti! 300.000 TL'yi aylık 14.367,29 TL olarak geri ödeyin!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Gelinen yeni dönemde, kamu bankalarının sunmuş olduğu taşıt kredisi seçenekleri oldukça cazip bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kredi notu uygun olan bireylere sağlanan bu olanaklar, ikinci el ya da sıfır araç sahibi olma hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Halkbank'tan Yepyeni Bir Ödeme Yöntemi!

Artık hayalini kurduğunuz araca daha hızlı ve uygun maliyetlerle sahip olabilme fırsatı sunuluyor. Halkbank, 400 bin TL'ye kadar olan taşıt kredisi imkanıyla, taksit seçeneklerini hem artan hem de azalan düzenlemelerle gelir durumunuza en uygun şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Bu sayede ödeme planlarınızı daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

Ödeme Planınızı Kendiniz Belirleyin!

Eğer kredi taksitlerine başlamak için biraz daha zamana ihtiyacınız varsa, ilk taksitinizi 2 ay boyunca ödememek üzere erteleyebilirsiniz. Bu seçenek sayesinde araç sahibi olma hayalinizi gerçekleştirirken mali durumunuzu daha iyi dengeleyebilirsiniz.

Detaylar Halkbank'ta Sizi Bekliyor!

300 bin TL'ye kadar olan taşıt kredisi için maksimum vade süresi 36 ay olurken, faiz oranı ise %2,54 olarak belirlenmiştir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, Halkbank şubeleri veya mobil bankacılık platformu üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler. Hem ikinci el hem de sıfır araçlar için kullanılabilir olan bu kredi seçeneğindeki faiz oranları, bireylerin durumlarına göre değişebilmektedir. Faiz oranlarını öğrenmek isteyen bireyler, mobil bankacılık platformu aracılığıyla gerekli bilgileri alabilirler.

 

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