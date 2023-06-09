Halkbank’tan mest eden duyuru az önce ajanslara düştü! Erken emeklilik fırsatı

Erken emeklilik fırsatı... Halkbank’tan mest eden duyuru az önce ajanslara düştü- Halkbank, kadın girişimciler için özel bir bireysel emeklilik kampanyası başlattı. Banka, kadın girişimcilerin tasarruf kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyerek "Kadın Girişimcilere Özel Katkı Paylı BES" ürününü hayata geçirdi. Bu kampanya kapsamında, kadın girişimciler, gerekli koşulları sağladıklarında Halkbank tarafından azami 60 ay boyunca BES planlarına 75 TL ek katkı payı ödemesi alırlar. Detaylar gecce.com.tr'de

Kampanyadan yararlanabilmek için belirli şartların karşılanması gerekmektedir. Bunlar arasında, katılımcının "Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı" ve "Halkbank Bireysel Kredi Kartı" sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca, kadın girişimcinin gerçek kişi şahıs işletmesinin veya hisseleri toplamının en az %50'sine sahip olduğu tüzel kişiliği haiz bir firmanın kadın ortağı olması gerekmektedir. Türkiye Hayat Emeklilik şirketinden Halkbank tarafından belirlenen şartlara uygun olarak "Kadın Girişimcilere Özel Katkı Paylı BES Planı" satın alınmalıdır. Ayrıca, Halkbank'tan alınan Paraf Üreten Kadın kredi kartıyla aylık minimum 6.000 TL harcama yapılmalı ve Halkbank Bireysel Kredi Kartı'ndan verilen otomatik ödeme talimatı ile aylık asgari 250 TL BES katkı payı ödemesi yapılılır.

Kampanya avantajlarına göre, tüm şartlar aynı anda gerçekleştirildiğinde her ay "Halkbank Bireysel Kredi Kartı'na" blokeli olarak 75 TL Paraf Puan (ek katkı payı) yüklenecektir. Bu Paraf Puanlar, katılımcının BES planına düzenli olarak ek katkı payı olarak aktarılacaktır. Kampanyadan faydalanma avantajı, şartların devam etmesi koşuluyla sözleşmenin satın alındığı tarihten itibaren maksimum 60 ay boyunca geçerli olacaktır. Aylık asgari 250 TL BES katkı payı ödemeleri, Halkbank'tan alınan Halkbank Bireysel Kredi Kartı'ndan verilecek otomatik ödeme talimatıyla verilir.

Halkbank'ın başlattığı kadın girişimcilere özel bireysel emeklilik kampanyasından yararlanmak isteyenlerin belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu sayede kampanyanın avantajlarından faydalanırlar.