Halkbank’tan 60 Ay Vadeli 2 Yıl Geri Ödemesiz Destek Kredisi

İşletmelere faizsiz bir finansman kaynağı sağlayacak olan bu destek, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanında büyümesine destek olmayı hedefliyor.

Yeni destek kredisiyle birlikte, işletmelerin geri ödeme işlemleri ilk 2 yıl süresince ertelenecek. Bu, işletmelere finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve faaliyetlerine odaklanabilmeleri için önemli bir avantaj sağlayacak. Kredinin geri ödeme süresi ise işletmenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek, böylece esneklik sağlanacak.

Bu destek kredisinden faydalanabilecek olan işletmeler, özellikle bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre yönelik kurulan işletmeler olacak. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanarak finansal olarak desteklenme imkânına sahip olacak.

Hibe ve Destek Programları

Kamu kurumlarından teknoloji odaklı hibe ve destek programlarına katılan veya teknoloji geliştirme bölgelerinde aktif olan girişimciler de bu destekten faydalanabilecek. Bu, inovasyon ve teknoloji alanında çalışan girişimcilerin daha fazla desteklenmesini ve büyümelerini teşvik etmeyi amaçlanıyor.

Tekno Girişimci Destek Kredisi, Halkbank ve KOSGEB'in iş birliğiyle sağlanacak. Bu iş birliği, daha geniş bir erişim ağı ve daha kapsamlı bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyor. İşletmeler, bu destek kredisi için başvurularını Halkbank üzerinden gerçekleştirebilecek ve gerekli değerlendirmelerin ardından finansman kaynağına erişebilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yeni destek kredisi girişimi, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal destek alarak büyümelerini sürdürmeleri ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri hedefleniyor.

Tekno Girişimci Destek Kredisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan Tekno Girişimci Destek Kredisi, işletmelere birçok avantaj sağlıyor. Bu kredi paketinin öne çıkan avantajları şunlardır:

Geri Ödeme Erteleme: Tekno Girişimci Destek Kredisi'nin en dikkat çeken özelliği, geri ödemelerin ilk 2 yıl ertelenmesidir. İşletmeler, bu süre boyunca kredinin anapara geri ödemesiyle uğraşmak zorunda kalmayacaklar.

Uzun Vadeli Kredi: Tekno Girişimci Destek Kredisi için belirlenen vade süresi 60 aydır. Bu, işletmelere uzun bir süre boyunca ödemelerini düzenli bir şekilde yapma imkânı sağlayacak ve finansal planlamalarını kolaylaştıracaktır.

Yüksek Kredi Limiti: Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden faydalanacak işletmeler, maksimum 500.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Bu, işletmelerin büyüme ve genişleme planlarını destekleyecek yeterli finansmanı elde etmelerini sağlayacaktır.

Faizsiz Finansman: Tekno Girişimci Destek Kredisi, işletmelere faizsiz bir finansman kaynağı sağlıyor. Bu, işletmelerin finansal yüklerini azaltacak ve kârlılık oranlarını artıracaktır. Faizsiz bir kredi, işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine ve daha rekabetçi bir konuma gelmelerine yardımcı olacaktır.

Halkbank ve KOSGEB İş birliği: Tekno Girişimci Destek Kredisi, Halkbank ve KOSGEB iş birliğiyle sağlanıyor. Bu iş birliği, işletmelere daha geniş bir erişim ağı ve kapsamlı bir destek mekanizması sunuyor. İşletmeler, başvurularını Halkbank üzerinden gerçekleştirerek krediye daha kolay erişebilirler.

Destek Kredisine Yoğun İlgi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Tekno Girişimci Destek Kredisi, işletmeler arasında yoğun bir ilgiyle karşılandı. Girişimciler ve işletme sahipleri, bu krediye başvurarak 500.000 TL'ye kadar faizsiz finansman imkânı elde etme fırsatını yakaladılar.

Bu kredi paketi, işletmelere sağladığı avantajlarla büyüme potansiyellerini artırarak, girişimcilik ve teknoloji odaklı faaliyetlerin teşvik edilmesine yardımcı oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tekno Girişimci Destek Kredisi'ne yönelik duyurusu, işletmeler arasında büyük bir heyecan yarattı. İşletme sahipleri, faizsiz finansman imkânı ve geri ödemesiz dönem gibi cazip avantajlarla bu destekten yararlanmanın fırsatını yakaladılar.

Bu kredi paketi, işletmelere mali yüklerini hafifletme ve büyümelerine odaklanma imkânı sunarak, girişimcilerin teknoloji alanında faaliyet göstermelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.