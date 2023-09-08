Halkbank para musluklarını fora etti! Nakit para lazımsa hemen veriliyor! 50.000 TL kredi fırsatı!

Nakit para lazımsa hemen veriliyor! 50.000 TL kredi fırsatı! Halkbank para musluklarını fora etti- Halkbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine Eylül ayına özel bir kredi kampanyası sunuyor. Bu kampanya kapsamında 50.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sizleri bekliyor. İşte Halkbank'ın düşük faizli kredi paketi detayları:

Halkbank İhtiyaç Kredisi Detayları

Halkbank, müşterilerine düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Eylül ayına özel olarak belirlenen kredi faiz oranları oldukça avantajlı. Bu kapsamda, 36 ay vadeli ödeme kolaylığı sağlanıyor. Maaşlı müşteriler için yüzde 3.29 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz. Örnek olarak, 50.000 TL kredi kullanımında aylık eşit taksitlerle ödeme yapmayı tercih ederseniz her ay 2.746 TL ödersiniz.

Halkbank, ödeme seçenekleri konusunda da esneklik sunuyor. İsteyen müşterilere artan taksit veya azalan taksit, 3 ayda bir eşit taksit gibi farklı ödeme seçenekleri sunuluyor.

Halkbank Kredi Paketleri

Halkbank, müşterilerine çeşitli ihtiyaçlara yönelik farklı kredi paketleri sunmaktadır. İhtiyacınıza en uygun olanı seçerek finansal destek alabilirsiniz. İşte Halkbank'ın kredi paketleri: