Advert

Halkbank ihtiyaç kredisini güncelledi! 24-36 ay vadeli 50 ve 70 bin TL kredi verecek

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Halkbank, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor. Bu kampanya ile müşterilere uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunulacak.

Halkbank ihtiyaç kredisini güncelledi! 24-36 ay vadeli 50 ve 70 bin TL kredi verecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 12:43

İşte Halkbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına dair detaylar: Halkbank, kamu çalışanlarına özel bir kredi kampanyası başlatıyor. Kamu sektöründe hizmet veren müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu kampanya, cazip faiz oranları ve uzun vadelerle dikkat çekiyor.

70.000 TL'ye Kadar Kredi İmkanı

Halkbank, bu kampanya kapsamında müşterilerine 70.000 TL'ye kadar nakit kredi verme olanağı sunuyor. Bu, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için önemli bir fırsat.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

Kampanya, hem 50.000 TL'ye kadar kredilerde hem de 50.000 TL ile 70.000 TL arasındaki kredilerde esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için maksimum vade 36 ay, 50.000 TL ile 70.000 TL arasındaki krediler için ise maksimum vade 12 ay olarak belirlenmiştir.

Başvuru İşlemleri

Halkbank müşterileri, bu kampanyaya başvurularını Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube veya en yakın Halkbank şubeleri üzerinden gerçekleştirebilirler.

Detaylı Bilgiler İnternet Sitesinde

Halkbank, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Kampanyaya dair tüm detaylara ve kredi hesaplama aracına bu siteden ulaşabilirsiniz.

Örnek Hesaplamalar

Özellikle kredi hesaplama aracı ile hesaplanan örnek aylık taksit ve toplam geri ödeme bilgileri, müşterilere kredi seçeneklerini daha iyi değerlendirme olanağı sunuyor. İşte örnek hesaplamalar:


* **Örnek 1:**

    * Kredi Tutarı: 70.000 TL
    * Vade: 24 Ay
    * Aylık Ödeme: 5.011,46 TL
    * Faiz Oranı: %3,75
    * Toplam Geri Ödeme: 120.275,04 TL

* **Örnek 2:**

    * Kredi Tutarı: 50.000 TL
    * Vade: 36 Ay
    * Aylık Ödeme: 3.579,61 TL
    * Faiz Oranı: %3,75
    * Toplam Geri Ödeme: 85.910,64 TL

Bu kampanya ile Halkbank, müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılama ve finansal hizmetlere daha kolay erişim sağlama fırsatı sunuyor. Detaylı bilgilere Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler
ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek! 2023 model Seat Ibiza 472 Bin TL'den satılacak ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek! 2023 model Seat Ibiza 472 Bin TL'den satılacak
BYD'nin tanıttığı yeni modeli Türkiye'de peynir ekmek gibi satar! Fiyatı ve özellikleri bomba BYD'nin tanıttığı yeni modeli Türkiye'de peynir ekmek gibi satar! Fiyatı ve özellikleri bomba
Mevduat hesapları sayesinde birikimler katlanarak artıyor! 32 günlük hesapla 14.325 TL kazanç müjdesi verildi Mevduat hesapları sayesinde birikimler katlanarak artıyor! 32 günlük hesapla 14.325 TL kazanç müjdesi verildi
PTT ve vakıfbank emekli olan kişilere destek veriyor, 90 gün ertelemeli nakit kredi ödemeleri yapılıyor PTT ve vakıfbank emekli olan kişilere destek veriyor, 90 gün ertelemeli nakit kredi ödemeleri yapılıyor
Halkbank ve İş Bankası hesabınız varsa 3 gün süreniz kaldı! Bankalar yeninden açıklama yaptı Halkbank ve İş Bankası hesabınız varsa 3 gün süreniz kaldı! Bankalar yeninden açıklama yaptı
Kış aylarında doğalgazın 25 metreküpü devletten: Kaç para indirim olacağı açıklandı Kış aylarında doğalgazın 25 metreküpü devletten: Kaç para indirim olacağı açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!