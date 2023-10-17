Halkbank ihtiyaç kredisini güncelledi! 24-36 ay vadeli 50 ve 70 bin TL kredi verecek

İşte Halkbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına dair detaylar: Halkbank, kamu çalışanlarına özel bir kredi kampanyası başlatıyor. Kamu sektöründe hizmet veren müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu kampanya, cazip faiz oranları ve uzun vadelerle dikkat çekiyor.

70.000 TL'ye Kadar Kredi İmkanı

Halkbank, bu kampanya kapsamında müşterilerine 70.000 TL'ye kadar nakit kredi verme olanağı sunuyor. Bu, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için önemli bir fırsat.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

Kampanya, hem 50.000 TL'ye kadar kredilerde hem de 50.000 TL ile 70.000 TL arasındaki kredilerde esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için maksimum vade 36 ay, 50.000 TL ile 70.000 TL arasındaki krediler için ise maksimum vade 12 ay olarak belirlenmiştir.

Başvuru İşlemleri

Halkbank müşterileri, bu kampanyaya başvurularını Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube veya en yakın Halkbank şubeleri üzerinden gerçekleştirebilirler.

Detaylı Bilgiler İnternet Sitesinde

Halkbank, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Kampanyaya dair tüm detaylara ve kredi hesaplama aracına bu siteden ulaşabilirsiniz.

Örnek Hesaplamalar

Özellikle kredi hesaplama aracı ile hesaplanan örnek aylık taksit ve toplam geri ödeme bilgileri, müşterilere kredi seçeneklerini daha iyi değerlendirme olanağı sunuyor. İşte örnek hesaplamalar:



* **Örnek 1:**

* Kredi Tutarı: 70.000 TL

* Vade: 24 Ay

* Aylık Ödeme: 5.011,46 TL

* Faiz Oranı: %3,75

* Toplam Geri Ödeme: 120.275,04 TL

* **Örnek 2:**

* Kredi Tutarı: 50.000 TL

* Vade: 36 Ay

* Aylık Ödeme: 3.579,61 TL

* Faiz Oranı: %3,75

* Toplam Geri Ödeme: 85.910,64 TL

Bu kampanya ile Halkbank, müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılama ve finansal hizmetlere daha kolay erişim sağlama fırsatı sunuyor. Detaylı bilgilere Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.