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Halkbank Eylül ayıyla birlikte verdi coşkuyu! Bu meslekleri icra eden kişilere sıfır faizli 500.000 TL destek müjdesi geldi

Halkbank, her zaman önce halkı ve onların ihtiyaçlarını ön planda tutan anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor.

Halkbank Eylül ayıyla birlikte verdi coşkuyu! Bu meslekleri icra eden kişilere sıfır faizli 500.000 TL destek müjdesi geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 08:48

Bu meslekleri icra eden kişilere sıfır faizli 500.000 TL destek müjdesi geldi! Halkbank Eylül ayıyla birlikte verdi coşkuyu- Halkbank, her zaman önce halkı ve onların ihtiyaçlarını ön planda tutan anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. Ekonomiye destek amacıyla yeni bir kampanyayı duyuran Halkbank, 17 farklı meslek grubuna yönelik 500.000 TL'ye kadar sıfır faizli nakit para kaynağı sağlayacak.

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler İçin Özel Destek

Halkbank tarafından açıklanan destek kredisi paketi, özellikle kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarına yönelik büyük bir adımı temsil ediyor. "Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi girişimcilere azami kredi limiti 500.000 TL'dir" ifadesiyle duyurulan kampanya ile sıfır faizli 500.000 TL destek kredisi verilecek. Kredi paketinden yararlanabilecek meslek grupları da özenle belirlendi.

Özel Meslek Kollarına Destek

Halkbank tarafından yapılan resmi açıklamada, özellikle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarların bu destekten yararlanabileceği belirtildi. Örneğin el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri gibi pek çok meslek grubu, bu kapsamda yer alıyor. Bu esnaf ve sanatkarlar, %100 faiz indirimiyle kredi kullanabilecekler.

Kampanyadan Kimler Yararlanamaz?

Ancak başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde KOSGEB destekli kredilerden yararlanmış olanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanmış olanlar bu kampanyadan yararlanamayacaklar.

Halkbank, bu kampanya ile hem ekonomiye destek olmayı hem de kaybolmaya yüz tutmuş önemli meslek kollarını desteklemeyi hedefliyor. Bu adım, bankanın halka olan taahhüdünü bir kez daha gösteriyor ve özellikle esnaf ve sanatkarları güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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