Halkbank Emekliye Yeni Maaş Müjdesi ve Nakit Müjdesi Verdi: Maaşın 23 Katına Kadar Ödeme!

Halkbank Emekliye Yeni Maaş Müjdesi ve Nakit Müjdesi Verdi: Maaşın 23 Katına Kadar Ödeme!

Halkbank Emekliye Yeni Maaş Müjdesi ve Nakit Müjdesi Verdi: Maaşın 23 Katına Kadar Ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 16:45

Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanya yapıldı ve maaşların 23 katına kadar kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Halkbank emekli maaşı alan tüm vatandaşları için gerçekleştirdiği yeni bireysel kredi kampanyasında maaş müşterisi olmanız halinde sizlere 23 katına kadar kredi puanınıza bakarak ödeme verecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda da işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapmanıza da olanak sağlayacaktır. 

Halkbank emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirdiği maaşlarının 23 katına kadar kredi kampanyasına banka şubeleri üzerinden başvuru gerçekleştirmektedir. Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için ilk önce emekli maaşınızı Halkbank şubelerinde taşıyarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz Halkbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler maaş taşıma işlemleri sonrasında ilk maaşını alasya'ya kadar maaşlarının 10 katına kadar kredi kullanırken maaş taşıma işlemleri bittikten sonra geri kalan 13 katına kadar da ihtiyaç kredisi alabilirler.

Halkbank emekli kredilerinde 50.000 TL'ye kadar verilen tüm krediler 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak yapılırken 50 ve 100.000 TL arasındaki kredilerde 24 ay vade 100.000 TL kredilerde ise 12 ay vade ile kredi işlemlerinizi gerçekleştirmenizi istemektedir. halktan bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapmak isteyen kişiler ise ön onay alıp almadıklarını öğrenebilirler ve buradan faiz oranlarında öğrenebilirler.

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