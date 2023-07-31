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Halkbank emekliye sevinç yumağı oluşturacak kampanyayı başlattı! 50 bin TL üzerindeki tüm borçlarınızı kapatarak kredi ödeyecekler!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, sadece kendi bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden bu kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Halkbank emekliye sevinç yumağı oluşturacak kampanyayı başlattı! 50 bin TL üzerindeki tüm borçlarınızı kapatarak kredi ödeyecekler!
Yayın Tarihi : 2023-07-31 08:50

50 bin TL üzerindeki tüm borçlarınızı kapatarak kredi ödeyecekler! Halkbank emekliye sevinç yumağı oluşturacak kampanyayı başlattı- Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası başlatıyor. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 50.000 TL ve üzerindeki banka ve kredi borçları için hızlı bir şekilde kredi kullanarak borç kapatma işlemi yapabilecekler. Bu kampanya kapsamında banka, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunacak.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, sadece kendi bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden bu kredi kampanyasından faydalanabilecekler. 50.000 TL'ye kadar kredi için 36 ay vade seçeneği sunulurken, 100.000 TL'ye kadar olan krediler için 24 ay vadeli kredi kullanma imkanı sağlanacak.

Halkbank, emekli maaşı alan tüm vatandaşlara yönelik bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirip onaylanan kredileri hesaplara yatırarak kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca, bu kredi kampanyası ile diğer bankalardaki borçlar da kapatılabilecek.

Halkbank emekliye sevinç yumağı oluşturacak kampanyayı başlattı! 50 bin TL üzerindeki tüm borçlarınızı kapatarak kredi ödeyecekler!

Halkbank Emekli Kredisi kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilirler. Bu kredi kampanyası kapsamında belirli şartları sağlayan kişilere 90 gün ertelemeli ve 36 ay vadeli krediler verilecektir. Başvuru sonuçları 2 dakika içinde değerlendirilerek onaylanan krediler hızlıca hesaplara yatırılarak kullanılabilecektir. Halkbank Emekli Kredisi Kampanyası ile istediğiniz zaman acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceksiniz.

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