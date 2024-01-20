Halkbank Duyurdu! Yeni Nakit Alacaklara Ödeme, 100.000 TL'ye Kadar Acil Kredi Ödemesi!

Halkbank Duyurdu! Yeni Nakit Alacaklara Ödeme, 100.000 TL'ye Kadar Acil Kredi Ödemesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 21:25

Halkbank, 2024 yılında düşük faizli kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Banka, ihtiyaç sahiplerine yönelik sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Nakit ihtiyacı olan herkes, Halkbank'ın mobil başvuru imkanlarından faydalanarak anında onaylı kredi alabiliyor. Masrafsız ödeme erteleme seçeneği ile öne çıkan bu kampanya, 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı sunarak finansal esneklik sağlıyor. Detaylara geçmeden önce, kampanyanın cazibesini artıran başlıca unsurlara göz atalım.

Kredi Detayları ve Başvuru Süreci

Halkbank, müşterilerine 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları sunuyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular, anında onaylanarak nakit ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyor. Bu kampanya, şubesiz ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor.

Başvuru Şartları

Halkbank'ın düşük faizli kredi kampanyasından yararlanmak için belirli şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Başvuruda bulunacak bireylerin Halkbank müşterisi olmaları, 18 yaşından büyük ve düzenli bir gelire sahip olmaları gerekmektedir. Kredi notunun 1200 puan ve üzerinde olması da bir diğer başvuru şartını oluşturuyor. Kredi başvurularında kefil ya da teminat istenmemesi, kampanyanın avantajları arasında yer alıyor. Ancak, Halkbank'ın bu şartları değiştirme hakkını saklı tuttuğunu unutmamak önemlidir.

Aylık Taksit ve Faiz Oranları

Halkbank'ın düşük faizli kredi kampanyasında aylık faiz oranı %3.95 olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemelere göre, 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay vade uygulanmaktadır. Bu kapsamda hesaplanan aylık taksit miktarı 11.368 TL olup, geri ödeme toplamda 136.423 TL'yi bulmaktadır. Bu sayede, ödeme planının şeffaf bir şekilde sunulması, başvuru yapanlara maliyetleri önceden öngörebilme imkanı tanımaktadır.

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