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Hafta sonu bombası! Ziraat bankası banka hesaplarına hemen ödeme yapıyor!

Ziraat Bankası, sunduğu çeşitli kredi seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla müşterilerine finansal destek sağlamaya devam ediyor. Banka hesabı olan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan bu kredi kampanyaları, ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler sunmayı amaçlıyor.

Hafta sonu bombası! Ziraat bankası banka hesaplarına hemen ödeme yapıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 08:48

Ziraat Bankası, banka hesaplarına yapılan ödemelerle ilgili yeni bir duyuru paylaştı. Banka hesabı sahiplerine yönelik olarak sunulan bu duyuruda, vatandaşlar ödeme almak istediklerinde başvurularını gerçekleştirerek uygun faizlerle yeni bir kredi paketinden faydalanabileceklerini duyurdu. Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak olan bu kampanya ile en düşük faiz oranlarıyla birlikte 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanma fırsatı sunulacak.

Banka Hesabı Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvuruları

Ziraat Bankası, banka hesabı olan vatandaşlara özel olarak sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan bireylerin uygun faizlerle ödemeler alabileceklerini açıkladı. Nakit kredi ihtiyacı olan tüm bireysel müşterilerin, diğer politikalar dahilinde 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Banka müşterileri için özellikle düşük faiz oranlarıyla kredi ödemeleri sağlanırken, aynı zamanda nakit ihtiyacı olan vatandaşlara da hızlı bir çözüm sunulmaktadır.

Taşıt Kredisi İmkanı ve 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, sıfır araç hayali kuranlar için de özel bir taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. 48 ay vade seçeneğiyle sunulan bu kredi ile araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme koşullarıyla taşıt kredisi kullanabilirler.

Ayrıca, 100.000 TL'ye kadar verilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor. Bu kampanya ile banka hesapları üzerinden kolayca başvuru yapabilir, hem online hem de şubeler aracılığıyla kredi kullanabilirsiniz.

 

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