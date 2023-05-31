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Hadi yine iyisiniz! En az 25 yıllık evli çiftler mest oldu! Devlet açıkladı ev hanımları SSK’dan emekli olacak işte detaylar

En az 25 yıl evli kalan çiftlerin emeklilik hakkı bulunmaktadır. Bu haklardan faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek ve başvuru sürecini takip etmek gerekmektedir.

Hadi yine iyisiniz! En az 25 yıllık evli çiftler mest oldu! Devlet açıkladı ev hanımları SSK’dan emekli olacak işte detaylar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-05-2023 22:13

Devlet açıkladı ev hanımları SSK’dan emekli olacak işte detaylar... Hadi yine iyisiniz! En az 25 yıllık evli çiftler mest oldu-  Son günlerde emeklilikle ilgili merak edilen konulardan biri, en az 25 yıl evli olan çiftlerin emeklilik hakkıdır. Uzun süre evli kalan ve hiç sigortalı bir işte çalışmamış olan ev hanımları, belirli şartları yerine getirerek emekli olma imkanına sahiptir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, daha önce çalışmış olmak veya prim ödemiş olmak bu süreçte önemli değildir. Başvuru yapacak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanması durumunda emekli aylığı almaya hak kazanacaklardır. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için prim, yıl ve yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte çalışma veya prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak hiç çalışmamış olan ev hanımları da emeklilik hakkından faydalanabilir. Bu durumda SGK'ya yazılı olarak başvuruda bulunmak yeterlidir.

Hadi yine iyisiniz! En az 25 yıllık evli çiftler mest oldu! Devlet açıkladı ev hanımları SSK’dan emekli olacak işte detaylar

Emeklilik için ülke genelinde üç temel şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki, belirli bir yaşa gelmek ve çalışma süresini tamamlamaktır. İkinci olarak, prim ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Üçüncü şart ise kadınlar için 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl sigortalı olma süresinin geçmiş olmasıdır. SSK kapsamında ise yıl şartı 9 Eylül 1999 tarihinden sonra değiştirilmiştir.

Prim ödeme şartlarına ilişkin olarak, bir işyerinde çalışan kişilerin primlerinin işverenleri tarafından ödendiğini, kendi işini kuranların ise Bağ-Kur kapsamında prim ödediğini belirtmek gerekir. Ayrıca doğum ve askerlik gibi sürelerin de borçlanma yoluyla prim elde etme imkanı bulunmaktadır.

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için gereken şartlar ise şu şekildedir: En az 50 yaşını doldurmuş olmak, 1995 yılı veya öncesinde evlenmiş olmak yani en az 25 yıllık evlilik bağının bulunması, malullük ve/veya yaşlılık maaşlarından faydalanmamak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya BAĞ-KUR ile herhangi bir bağlantının olmaması, gelir vergisine tabii olmamak.

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