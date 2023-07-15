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'Gümüş fiyatları o tarihte patlayacak' İslam Memiş gümüş için yeni rekoru açıkladı!

Gümüş, doların desteğiyle rekor seviyeleri zorlarken, yatırımcılar gümüş fiyatlarındaki geleceği merak ediyor.

'Gümüş fiyatları o tarihte patlayacak' İslam Memiş gümüş için yeni rekoru açıkladı!
Yayın Tarihi : 2023-07-15 12:31

İslam Memiş gümüş için yeni rekoru açıkladı! 'Gümüş fiyatları o tarihte patlayacak-  Gümüş, doların desteğiyle rekor seviyeleri zorlarken, yatırımcılar gümüş fiyatlarındaki geleceği merak ediyor. "Gümüş fiyatları yükselecek mi? Gümüş fiyatları ne olur?" gibi soruların cevapları için uzmanların yorumlarını yakından takip eden yatırımcılar, Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarına odaklanıyor. İslam Memiş, yine gümüşle ilgili açıklama yaparak yeni bir rekor tahmini sundu.

İslam Memiş, gümüşteki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti. Gümüşün ons fiyatının 24,73 dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Memiş, daha önceki açıklamalarında ons gümüş için 24-26-28 dolar aralığında ikişer dolarlık yukarı yönlü hareketleri öngörmüştü. Memiş, yeniden kar artışı olduğunu belirterek, "Gümüş onsunda 23.80 seviyesi güçlü bir destek noktası. Kalıcılığını tahmin etmiyorum. Dolar bulunduran yatırımcılar da 24 seviyesinin altındaki rakamları yakından takip etmelidir." şeklinde uyarıda bulundu.

Gümüşün gram fiyatının ise 20,75 TL olduğunu belirten Memiş, "Gümüş için bir anda yıldızı parlar" diyerek 22,24 TL seviyelerinin beklendiğini açıkladı.

İslam Memiş, dolar/TL kuru, ons ve gram gümüşün yükseliş trendine devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadede 20 lira altına düşüşlerin olabileceğini de hatırlattı. Düşüşlerin ise kısa süreli olacağını ifade eden Memiş, Temmuz ayının ilk haftasında verdiği örnekte gram altın, euro, dolar ve gümüşün olduğunu belirtti. Bu haftaki yükselişle birlikte gümüşün öne geçtiğini söyleyen Memiş, gümüşün euroyu da geride bırakacağını öngördü. Yılın son ayında ise gram altın ve gümüş arasında bir yarış yaşanacağını da ekledi.

İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalara göre yeni rekor seviyelerin beklenmesi mümkün görünmektedir. Yatırımcılar, gümüş piyasasını yakından takip etmeye devam ederek kararlarını buna göre şekillendirebilirler.

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