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Gecce Magazin Haberleri

Gülben Ergen’den Serdar Ortaç’a tepki

Gülben Ergen, sahnede düştükten sonra kendisini kaldırmaya çalışan görevlilere “Bırak ben Gülben miyim?” diyen Serdar Ortaç’a tepki gösterdi.

Gülben Ergen’den Serdar Ortaç’a tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2022 17:49

8 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son konserinde oturmak istediği sandalye kayınca yere düştü.

Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden 52 yaşındaki şarkıcı, “Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani… Ama güzel düştüm ama… Bırak ben Gülben miyim?” ifadesini kullandı.

Serdar Ortaç’ın bu sözlerine sinirlenen Gülben Ergen ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahnede düşerken ‘Ben Gülben miyim’ demek o anda insanın aklına nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir? Geçmişler olsun” dedi.

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