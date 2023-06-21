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Gram altında yeni rakam piyasaları ters düz edecek! Adım adım 1600 TL'ye

Döviz kuru ve altın ons fiyatlarında paralel bir değer kazanımı yaşandığı Türkiye'de, altının gram fiyatı dün yüzde 0,9'luk artışla 1.489 TL seviyesinden günü tamamladı.

Gram altında yeni rakam piyasaları ters düz edecek! Adım adım 1600 TL'ye
Yayın Tarihi : 2023-06-21 10:22

Adım adım 1600 TL'ye... Gram altında yeni rakam piyasaları ters düz edecek-  Döviz kuru ve altın ons fiyatlarında paralel bir değer kazanımı yaşandığı Türkiye'de, altının gram fiyatı dün yüzde 0,9'luk artışla 1.489 TL seviyesinden günü tamamladı. Bugün ise altının gram fiyatının güne yükselişle başlamasının ardından saat 10:45 itibariyle önceki gün kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.495 TL seviyesinde işlem gördüğü belirtildi.

Bu süreçte çeyrek altın 2.460 TL seviyesinde alıcı bulurken, Cumhuriyet altını ise 9.930 TL fiyatla satışa sunuldu. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik bir düşüşle 1.957 dolardan günü tamamladıktan sonra şu an itibariyle önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 1.963 dolardan alıcı buluyor.

Gram altında yeni rakam piyasaları ters düz edecek! Adım adım 1600 TL'ye

Analistler, küresel piyasalarda ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini sabit tutacağına dair beklentilerin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında pozitif bir seyir olduğunu belirtiyor. Bugün ise gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Küresel ekonomilerde enflasyon ve resesyon ikileminde, "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığı ifade ediliyor. Analistler, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin yüzde 84 ihtimalle sabit bırakılacağı beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini vurguluyor.

Bu gelişmeler, altın piyasasında fiyatlamaların güçlendiğini gösterirken, yatırımcılar ve piyasa takipçileri ABD'deki enflasyon verilerinin açıklanmasını dikkatle takip etmeye devam ediyor.


Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

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