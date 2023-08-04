Gram altın fiyatları için 2455 TL uyarısı! Yatırımı olanlar Kapalıçarşı'ya akın ediyor! Tunç Şatıroğlu tarih verdi!

Yatırımı olanlar Kapalıçarşı'ya akın ediyor! Tunç Şatıroğlu tarih verdi! Gram altın fiyatları için 2455 TL uyarısı- Altın fiyatları, uzun vadeli yatırım yapmayı planlayanlar için büyük bir çekicilik sunuyor. Altın, birikimleri riske atmadan istenilen zamanda kullanma ve büyük kazançlar elde etme imkanı sağlayabilir. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, vatandaşlar altın yatırımlarına daha fazla ilgi göstermeye başladılar.

Bu dönemde, altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar, uzman görüşlerine büyük bir önem veriyorlar. Ünlü ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın hakkında umut verici bir tahminde bulunarak yeni bir rekorun gelebileceğini öne sürdü. Şatıroğlu, altının ons fiyatının 2455 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

Yeni Bir Rekor Hedefleniyor

Tunç Şatıroğlu, yaptığı teknik analiz sonuçlarına dayanarak altın fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtti. Ons altın için "Hala alınabilir" şeklinde öneride bulunan Şatıroğlu, uzun vadeli hedef olarak 2455 TL'yi işaret etti.

Geçmişte ulaşılan 2040'lı seviyelerin tekrar test edileceğini dile getiren Şatıroğlu, bu seviyelerin aşılıp aşılamayacağının piyasa koşullarına bağlı olduğunu vurguladı. Eğer ons altın bu seviyeleri aşmayı başarırsa, yeni bir tarihi yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirtti.

Hedef 2455 TL

Tunç Şatıroğlu, 2455 TL'nin hedef olarak belirlendiğini söyledi ve bu yükselişin 2023 veya 2024'te gerçekleşebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist ayrıca altın ve gümüşün hala alınabilir durumda olduğunu ve gümüşün de toparlanacağını öngördü.

Tunç Şatıroğlu'nun önerisi ve analiziyle birlikte altın ve gümüş yatırımları, yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Şatıroğlu, "Şimdi alınır mı?" sorularına net bir şekilde "Alın, alın, alın" cevabını vererek, altın ve gümüş yatırımlarının uygun bir dönemde olduğunu vurguladı. Ancak yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle izlemesi ve uzman görüşlerine danışması önemli bir husustur.

Bu haberde yer alan tahminler ve açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Uzman görüşleri ve yeni tahminler için sitemizi takip etmenizi öneririz.