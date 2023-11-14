Gram altın açıklaması evlere şenlik: O tarihte 3150 TL olacak

İşte Kolçak'ın altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamasının detayları ve 2024 yılı için tahminleri.

Önümüzdeki Hafta Altın Piyasasında Neler Olacak?

Kolçak, bu hafta Salı ve Çarşamba günlerinin altın piyasası için oldukça önemli olduğunu belirtti. 14 Kasım Salı günü saat 16:30'da Amerika'nın enflasyon rakamlarının, 15 Kasım Çarşamba günü ise saat 16:30'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'nin açıklanacağını ifade etti. ABD'nin enflasyon beklentisinin %4.1 olduğunu, aylık olarak ise %0.3 ve manşet enflasyonun aylık %0.1 olduğunu açıkladı.

Altında Alım Fırsatı

Kolçak, eldeki verilere göre ABD'nin enflasyon rakamlarının yukarı yönlü seyredeceğini öngördü ve enflasyonun beklentilerin üstünde çıkması durumunda altında alım fırsatının doğabileceğini belirtti.

2024 Yılında Gram Altın Fiyatları

Kolçak'a göre, 2024 yılında altın fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor. Kendi yaptığı hesaplamalara göre, gram altın fiyatlarının 2.500 - 3.000 Türk Lirası aralığında olabileceğini, hatta 3.150 TL üzerine çıkma ihtimalinin de olduğunu ifade etti. Ons altın için 2.070 dolar seviyelerinin önümüzdeki yıl kırılma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Küresel Piyasalar ve Altın Fiyatları

Kolçak, küresel piyasaların belirsizliğinin altın fiyatlarını destekleyeceğini ve 2024 yılında gram altın fiyatlarının artarak devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Daha yüksek bir enflasyon olması durumunda, 1.900-1.920 dolarlar altın için önemli destek noktaları olarak öne çıkacak. Düşük bir enflasyon gelmesi durumunda ise altında yukarı yönlü hareketler bekleniyor ve ilk hedefin 1.960 dolar seviyesi olacağını ifade etti.

Kolçak'ın tahminlerine göre, 2024 yılı altın yatırımcıları için oldukça hareketli geçecek. Yatırımcıların, küresel ekonomik gelişmeleri ve piyasa trendlerini yakından takip etmesi gerekecek. Altın fiyatlarının geleceği, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve makroekonomik göstergelerle doğrudan ilişkili olacak. Bu nedenle, yatırımcıların bilinçli ve araştırmaya dayalı kararlar alması büyük önem taşıyor.