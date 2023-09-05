Advert

Gece saat 23.59'dan önce depoları fulleyin, yoksa pişman olursunuz! Akaryakıta okkalı zam!

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki artışlar hız kesmeden devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren, LPG fiyatlarına 1 TL 31 kuruş zam yapılacağı bilgisi geldi ve LPG'nin litre fiyatı 17 TL'yi aşacak.

Gece saat 23.59'dan önce depoları fulleyin, yoksa pişman olursunuz! Akaryakıta okkalı zam!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 22:10

Özellikle son dönemde yaşanan vergi artışları sonucunda akaryakıt fiyatları ciddi oranda yükselmişti. Şimdi ise LPG fiyatlarındaki bu yeni zamla birlikte, seçimlerden önce 10 TL seviyesinde olan LPG fiyatları, günümüzde yaklaşık olarak 2 katına çıkmış olacak. İşte Türkiye'nin farklı illerinde güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt Fiyatları İllere Göre Şu Şekilde:

Adana'da 1 litre benzin 37.84 TL, 1 litre motorin 38.84 TL, 1 litre LPG 16.27 TL.

Adıyaman'da 1 litre benzin 37.82 TL, 1 litre motorin 38.92 TL, 1 litre LPG 16.50 TL.

Ankara'da 1 litre benzin 37.37 TL, 1 litre motorin 38.43 TL, 1 litre LPG 16.87 TL.

Antalya'da 1 litre benzin 38.02 TL, 1 litre motorin 39.16 TL, 1 litre LPG 16.83 TL.

Aydın'da 1 litre benzin 37.55 TL, 1 litre motorin 38.69 TL, 1 litre LPG 16.62 TL.

Balıkesir'de 1 litre benzin 37.58 TL, 1 litre motorin 38.74 TL, 1 litre LPG 16.60 TL.

Diyarbakır'da 1 litre benzin 38.05 TL, 1 litre motorin 39.14 TL, 1 litre LPG 16.34 TL.

Edirne'de 1 litre benzin 37.49 TL, 1 litre motorin 38.70 TL, 1 litre LPG 16.40 TL.

Hatay'da 1 litre benzin 37.68 TL, 1 litre motorin 38.80 TL, 1 litre LPG 16.14 TL.

İstanbul'da 1 litre benzin 36.80 TL, 1 litre motorin 37.89 TL, 1 litre LPG 16.83 TL.

İzmir'de 1 litre benzin 37.50 TL, 1 litre motorin 38.64 TL, 1 litre LPG 16.65 TL.

Kahramanmaraş'ta 1 litre benzin 37.80 TL, 1 litre motorin 38.92 TL, 1 litre LPG 16.30 TL.

Kars'ta 1 litre benzin 37.84 TL, 1 litre motorin 39.05 TL, 1 litre LPG 16.75 TL.

Muğla'da 1 litre benzin 37.63 TL, 1 litre motorin 38.75 TL, 1 litre LPG 16.69 TL.

Rize'de 1 litre benzin 37.66 TL, 1 litre motorin 38.85 TL, 1 litre LPG 17.04 TL.

Sivas'ta 1 litre benzin 37.80 TL, 1 litre motorin 38.96 TL, 1 litre LPG 17.09 TL.

Trabzon'da 1 litre benzin 37.62 TL, 1 litre motorin 38.84 TL, 1 litre LPG 16.62 TL.

Türkiye'de ürün fiyatları, vergiler öncesinde LPG fiyatlarının temelini oluşturuyor ve ardından ÖTV ve KDV eklenerek nihai satış fiyatları belirleniyor.

Benzer Haberler
Günde 146 TL taksitle 70.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Enpara herkese para veriyor! Günde 146 TL taksitle 70.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Enpara herkese para veriyor!
Vatandaşın etekleri zil çaldı! Metro market dev indirimlerini duyurdu! Kağıt havlu 2 katlı 6'lı 54,90 TL'ye düştü! Vatandaşın etekleri zil çaldı! Metro market dev indirimlerini duyurdu! Kağıt havlu 2 katlı 6'lı 54,90 TL'ye düştü!
Bundan sonra ev hanımlarına istedikleri zaman nakit para verilecek! Açıklama az önce geldi Bundan sonra ev hanımlarına istedikleri zaman nakit para verilecek! Açıklama az önce geldi
Eylül 2023 ÖTV muafiyetli sıfır otomobiller! Kia Stonic, Renault Clio, Skoda Fabia, Citroen C3, Seat Arona fiyatları kaç para oldu? Eylül 2023 ÖTV muafiyetli sıfır otomobiller! Kia Stonic, Renault Clio, Skoda Fabia, Citroen C3, Seat Arona fiyatları kaç para oldu?
2 banka işbirliği yaptı! Artık para derdine son! İnternet üzerinden şipşak nakit veriliyor! Hesaplara yatıyor! 2 banka işbirliği yaptı! Artık para derdine son! İnternet üzerinden şipşak nakit veriliyor! Hesaplara yatıyor!
Meclis onay verdi! Emeklilere devlet destekli ek ödeme kampanyası az önce başladı! Meclis onay verdi! Emeklilere devlet destekli ek ödeme kampanyası az önce başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim