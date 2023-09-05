Gece saat 23.59'dan önce depoları fulleyin, yoksa pişman olursunuz! Akaryakıta okkalı zam!

Özellikle son dönemde yaşanan vergi artışları sonucunda akaryakıt fiyatları ciddi oranda yükselmişti. Şimdi ise LPG fiyatlarındaki bu yeni zamla birlikte, seçimlerden önce 10 TL seviyesinde olan LPG fiyatları, günümüzde yaklaşık olarak 2 katına çıkmış olacak. İşte Türkiye'nin farklı illerinde güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt Fiyatları İllere Göre Şu Şekilde:

Adana'da 1 litre benzin 37.84 TL, 1 litre motorin 38.84 TL, 1 litre LPG 16.27 TL.

Adıyaman'da 1 litre benzin 37.82 TL, 1 litre motorin 38.92 TL, 1 litre LPG 16.50 TL.

Ankara'da 1 litre benzin 37.37 TL, 1 litre motorin 38.43 TL, 1 litre LPG 16.87 TL.

Antalya'da 1 litre benzin 38.02 TL, 1 litre motorin 39.16 TL, 1 litre LPG 16.83 TL.

Aydın'da 1 litre benzin 37.55 TL, 1 litre motorin 38.69 TL, 1 litre LPG 16.62 TL.

Balıkesir'de 1 litre benzin 37.58 TL, 1 litre motorin 38.74 TL, 1 litre LPG 16.60 TL.

Diyarbakır'da 1 litre benzin 38.05 TL, 1 litre motorin 39.14 TL, 1 litre LPG 16.34 TL.

Edirne'de 1 litre benzin 37.49 TL, 1 litre motorin 38.70 TL, 1 litre LPG 16.40 TL.

Hatay'da 1 litre benzin 37.68 TL, 1 litre motorin 38.80 TL, 1 litre LPG 16.14 TL.

İstanbul'da 1 litre benzin 36.80 TL, 1 litre motorin 37.89 TL, 1 litre LPG 16.83 TL.

İzmir'de 1 litre benzin 37.50 TL, 1 litre motorin 38.64 TL, 1 litre LPG 16.65 TL.

Kahramanmaraş'ta 1 litre benzin 37.80 TL, 1 litre motorin 38.92 TL, 1 litre LPG 16.30 TL.

Kars'ta 1 litre benzin 37.84 TL, 1 litre motorin 39.05 TL, 1 litre LPG 16.75 TL.

Muğla'da 1 litre benzin 37.63 TL, 1 litre motorin 38.75 TL, 1 litre LPG 16.69 TL.

Rize'de 1 litre benzin 37.66 TL, 1 litre motorin 38.85 TL, 1 litre LPG 17.04 TL.

Sivas'ta 1 litre benzin 37.80 TL, 1 litre motorin 38.96 TL, 1 litre LPG 17.09 TL.

Trabzon'da 1 litre benzin 37.62 TL, 1 litre motorin 38.84 TL, 1 litre LPG 16.62 TL.

Türkiye'de ürün fiyatları, vergiler öncesinde LPG fiyatlarının temelini oluşturuyor ve ardından ÖTV ve KDV eklenerek nihai satış fiyatları belirleniyor.