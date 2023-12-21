Garanti BBVA, Emeklilere Yükselen Promosyonlar ve Avantajlar Sunuyor!

Bankacılık sektörü, emeklilere yönelik sunduğu özel kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Garanti BBVA'nın emeklilere özel promosyon kampanyasıyla ilgili müjdeli haberler geldi. Banka, emeklilere daha fazla avantaj sunmak amacıyla promosyon rakamlarını yükselttiğini duyurarak finansal destek sağlamaya hazırlanıyor.

Garanti BBVA'nın emeklilere yönelik promosyon kampanyası, artık daha yüksek promosyon rakamları ile dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve ayrıca kredi kartı ile yapacakları 500 TL'lik harcamalara 1.000 TL bonus fırsatını sunuyor. Bu kampanya, 1 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Emeklilere yönelik bu avantajlı kampanya ile Garanti BBVA, müşterilerine finansal destek sağlamak ve ek gelir imkanı sunmak hedefinde. Bankanın web sitesinde yer alan bilgilere göre, emekliler, Garanti BBVA'dan aldıkları emekli maaşını kullanarak birçok avantajdan faydalanabilecekler. Vadesiz TL hesabını kullanarak yapılan havale ve EFT/FAST işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. Bu uygulama, hafta içi saat 16.00'ya kadar geçerli olacak ve resmi tatil günleri ile hafta sonlarını kapsamayacak.