Garanti Bankası'ndan Ağustos jesti geldi! 1500 TL karşılıksız para veriyor!

1500 TL karşılıksız para veriyor! Garanti Bankası'ndan Ağustos jesti geldi- Garanti BBVA, yeni kampanyasıyla müşterilerine birçok avantaj sunmaya devam ediyor. Mobil bankacılık üzerinden müşteri olan kişiler, Vestel'den alışveriş kredisi kullanarak 1500 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatı elde ediyor. Bu kampanya sayesinde bonus kazanan müşteriler, anlaşmalı tüm yerlerde büyük indirimlerden yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için Garanti BBVA mobil bankacılık uygulamasını indirmeniz ve görüntülü görüşme ile yeni müşteri olmanız gerekmektedir. Kampanya 1 Ağustos 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Vestel Mağazaları'nda Garanti BBVA Alışveriş Kredisi ile yapılacak işlemlerde geçerlidir. Müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip ederek Garanti BBVA'lı olup alışveriş kredisi kullananlar için 1000 TL, aynı zamanda Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler için ise 1500 TL bonus kazanacaklardır.

Kazanılan bonuslar, kampanya bitiminden sonra 18 Eylül 2023 tarihinde aktif kredili sanal debit kart ya da Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan müşterilere yüklenecektir. Yüklendiği tarihten itibaren Garanti BBVA internet bankacılığı ve BonusFlaş üzerinden bonuslar görüntülenebilir. Kampanyadan yararlanmak için Bonus kredi kartının 31 Ağustos 2023 tarihinden önce oluşturulmuş olması ve ilk alışverişin 14 Eylül 2023 tarihinden önce yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Vestel kampanyası, Garanti BBVA Bonus'lar, Money Bonus başvuruları dahil olup, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir.

Bonus, alışveriş kredisi kullanımı yapıldığında müşteriye banka tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Kampanya müşteri bazında uygulanır ve her müşteri kampanyadan bir defa faydalanabilir. Vestel kampanyası kapsamında kazanılan bonuslar, 19 Eylül - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında yüklenen kart ile yapılan harcamalarda kullanılabilecektir.

Garanti Bankası'nın Vestel kampanyası, müşterilere alışverişlerinde önemli fırsatlar ve indirimler sunuyor. Kampanyaya katılarak bonus kazanmak isteyenler için belirtilen tarihleri ve koşulları göz önünde bulundurmaları önemlidir.