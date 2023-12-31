Garanti Bankası Yılbaşı Kredisi: Sınırsız İhtiyaçlarınıza Düşük Faizli Nakit Kredi Başladı

Yeni yıla girerken maddi anlamda rahat bir başlangıç yapmak isteyenler için Garanti Bankası müjdeli bir kampanya sunuyor. Banka, belgesiz ve kefilsiz 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatıyla tüketicilere düşük faiz oranlarıyla destek oluyor. Bu benzersiz kampanya, vatandaşlara kolay başvuru ve uygun ödeme koşulları ile finansal konfor sağlıyor.

Garanti Bankası'nın sunduğu yeni yılbaşı kredisi kampanyası, özellikle 1.100 ve üzeri kredi puanına sahip olanları hedefliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin sigortalı bir işte en az 6 ay çalışmış olmaları bekleniyor. Ayrıca emekli maaşı alan müşteriler için, maaşlarını Garanti Bankası'na taşıyanlara özel kredi ödeme kolaylıkları sunuluyor.

Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Garanti Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Banka, müşteri odaklı yaklaşımıyla bireysel müşteri temsilcileri aracılığıyla düşük faizli kredileri sağlama taahhüdünde bulunuyor.

Garanti Bankası'nın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunuluyor. En fazla 36 ay vadeli ödeme seçeneği, müşterilere esnek bir geri ödeme planı oluşturma şansı tanıyor. Bu krediyi kullanarak aynı zamanda diğer bankalara olan borçları kapatma fırsatı da sunuluyor.