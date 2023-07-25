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Garanti bankası hesabı olanları apışık kaldıracak duyuru yapıldı! Banka hesaplarınızı kontrol edin...

Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu bu özel kampanyayla güvenilir ve kaliteli hizmetin yanı sıra uygun seçenekler de sunuyor.

Garanti bankası hesabı olanları apışık kaldıracak duyuru yapıldı! Banka hesaplarınızı kontrol edin...
Yayın Tarihi : 2023-07-25 19:34

Banka hesaplarınızı kontrol edin... Garanti bankası hesabı olanları apışık kaldıracak duyuru yapıldı- Garanti BBVA, nakit sıkıntısı ve finansman ihtiyacı çeken vatandaşlara özel bir kampanyayla geliyor. Garanti BBVA Mobil Bankacılık üzerinden yapılacak başvurularla 25.000 TL ile 35.000 TL arasında ödeme imkanı sunuluyor. Bu müjdeli kampanyanın detayları haberimizde!

Finansal İhtiyaçlara Özel Çözümler

Hayatın değişen şartları, beklenmedik durumlar ve acil nakit gereksinimleri, zaman zaman hepimizi zorlayabilir. İşte tam da bu noktada, bankaların sunduğu özel kampanyalar devreye girer ve hayatımızı kolaylaştırır. Garanti BBVA, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak amacıyla bu özel kampanyayı hayata geçirdi.

Faizsiz Kredi Fırsatı!

Garanti BBVA'nın bu özel kampanyası, faizsiz kredi imkanı sunmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni müşteriler için faizsiz kredi fırsatıyla 25.000 TL ile 35.000 TL arasında kredi kullanma şansı sunuluyor. Bu fırsatı değerlendiren müşteriler, geri ödemelerini uygun vade seçenekleriyle rahatlıkla yapabilecekler.

Avantajlı Vade Seçenekleri

Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu kampanyada esnek vade seçenekleriyle de ön plana çıkıyor. Başvuru yapan müşteriler, ihtiyaçlarına uygun olarak 3 ay, 6 ay veya 12 ay gibi vade seçeneklerini kendileri belirleyebiliyorlar. Bu sayede, geri ödemelerini diledikleri şekilde planlama özgürlüğüne sahip oluyorlar.

Garanti BBVA'nın bu özel kampanyası, sadece mevcut müşterilere değil, henüz müşteri olmayanlara da açık! Mobil uygulama üzerinden müşteri olmak isteyen herkes, bireysel müşteri veya ticaret yapan tacirler, bu avantajlı kampanyadan yararlanabilirler. Ticaret yapan müşteriler genellikle 3 aylık vadelerle, bireysel müşteriler ise 12 aya kadar vade seçeneğinden faydalanabilirler.

Başvuru işlemleri oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Müşteriler, mobil uygulama veya Garanti BBVA şubelerine giderek başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sonrasında, nakit avans tutarları kısa sürede müşterilerin hesaplarına yatırılır. Böylece, acil nakit ihtiyacı olanlar bu fırsattan kolaylıkla faydalanırlar. 

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