Garanti bankası hesabı olanlara uyarı geldi: Acil işlem yapın!

Garanti bankası hesabı olanlara uyarı geldi: Acil işlem yapın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 13:06

Günümüzde finansal destek, bireylerin ve ailelerin hayatında önemli bir role sahiptir. Garanti BBVA Bankası, bu ihtiyaçları karşılamak ve ekonomiye canlılık katmak amacıyla 30 bin ile 50 bin TL arasında SGK ile çalışanlara özel bir kredi kampanyası başlattığını duyurdu.

Kredi Hemen Sonuç Veriyor, İşte Başvuru Şartları:

Bankanın sunduğu bu özel kredi kampanyası, 30 bin TL ile 50 bin TL arasında nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere 36 ay vadeli bir ödeme planı sunuyor. Başvuru sürecinde banka, başvuru sahiplerine hızlı geri dönüş yapacak ve onaylanan kredi tutarını anında aktaracak.

Kredi Notu 1100 ve Üzeri Olanlara 3 Ay Erteleme Fırsatı:

Garanti BBVA Bankası, kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilere özel bir avantaj da sunuyor. Bu kredi notuna sahip olanlar, bankaya giderek kredi başvurularını hemen gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, bu gruptaki müşterilere özel olarak sunulan 3 ay ertelemeli kredi imkanı, mali durumlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak.

SGK'lı Çalışanlara Kolaylık Sağlanıyor:

SGK ile çalışan bireylerin de bu kredi kampanyasından faydalanabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. Kredi notu uygun olan SGK'lı çalışanlar, aynı zamanda sigorta geçmişine de sahip olmalıdır. En az son iş yerinde 3 ay SGK kaydı olan herkes, başvurusunu gerçekleştirip bu özel kredi fırsatından yararlanabilir.

Banka müşterisi olanlar, kredi başvurularını sadece şubelerden değil, aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilecekler. Bu sayede, kredi alacak kişiler, işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayabilecekler.

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