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Garanti Bankası hesabı olanlar 2 gün içinde başvuru yapması gerekiyor

Garanti Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Banka hesabı olan müşteriler, bu kampanya kapsamında 2 gün içerisinde başvuru yapma fırsatına sahiptir.

Garanti Bankası hesabı olanlar 2 gün içinde başvuru yapması gerekiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 12:08

Bu kampanyaya katılan ve şartları sağlayan vatandaşlar, 2 gün içinde gelir belgesiz 28.250 TL'ye kadar kredi alabilirler. Başvurular, cuma gününe kadar yapılabilir ve onaylandığı takdirde bu bankadan 36 ay vadeli ve düşük faizli ihtiyaç kredisi almak mümkün olacaktır.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile başvuruları hızlı ve kolay bir şekilde kabul etmektedir. Başvurularınız onaylandığında, bu banka tarafından 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca, en yakın banka şubesine giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilere hızlı ve kolay bir şekilde 28.250 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır.

Garanti Bankası, kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için bu fırsatı sunmaktadır. Kredi başvuruları değerlendirilirken kredi puanı da dikkate alınmaktadır. Kredi puanı yeterli olan ve kredi politikalarına uygun olan kişilere aynı gün içerisinde ödemeleri sağlanmaktadır. Başvurularınızı mobil uygulama üzerinden de hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Bu kredi kampanyası kapsamında onaylanan krediyi alan vatandaşlar, 28.250 TL'yi 3 ay ertelemeli olarak geri ödeyebilirler. Ayrıca, Garanti Bankası müşterileri diledikleri zaman ihtiyaç kredisi alabilirler. Bu kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak borç kapatma kredisi kullanmak isteyenlere büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu kredi imkanından hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

Sonbahar Kredisi

66.021 TL
Faiz Oranı
% 4,27
Aylık Taksit
1.830 TL

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