Galerilere, fırsatçılara devletten büyük tokat! 2. el araba fiyatları yüzde 50 düştü! Vatandaşlar göbek atıyor!

2. el araba fiyatları yüzde 50 düştü! Vatandaşlar göbek atıyor! Galerilere, fırsatçılara devletten büyük tokat- Ticaret Bakanlığı, otomobil sektöründe fahiş fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımızın liderliğinde, otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla bir dizi istişare ve toplantı gerçekleştirilmiş, sektör temsilcilerinin önerileri göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmıştır. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşan dengesizliğin giderek düzeleceği sonucuna varılmıştır. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, internet siteleri ilanlarından galerilerin sıfır ve ikinci el araç satışlarına kadar birçok alanda düzenlemeler yapılmış, stokçuluğa karşı etkili önlemler alınmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, araç alım satımında kural ihlali yapanlara araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasının yanı sıra, kanun dışı ilan sayılarında da önemli bir düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazarlarına yönelmesi ve vatandaşlarımızın fiyat düşüşü beklentisiyle birlikte ikinci el araç alım satımında yavaşlama gözlemlenmiştir.

Bu düzeltme ve istikrarlı süreç, fiyatlar düşene kadar bir süre daha devam edecektir. Ayrıca, bu düzenlemeler ile galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorunu da çözüme kavuşturulmuştur.

"Son 3 Haftada Fiyat Artışı Görülmüyor"

Oto satıcılarının iyi niyetli olmayan ve ticaret etiğine uymayan tavırları ve sayılarının fazlalığı nedeniyle fiyat normalleşmeleri zaman içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar hırsını terk etmekte direnenlere rağmen fiyatlar son 3 haftadır artış göstermemekte, süreç planlandığı şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyat düşüşleri gözlemlenmektedir.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz, yasadışı yollara sapmış oto satıcılarını Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, hukuki güvence olmadan ekstra nakit ödememeleri ve fiyatları artıran kişilere karşı hassas davranmalarıdır. Herkes kurallara uyduğunda ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründeki yapay sorunlar çözülecektir. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzuladığı koşullar yeniden sağlanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer ticari alanlardaki piyasa bozucu faaliyetleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave tedbirler ve düzenlemeler hızla uygulanacaktır."