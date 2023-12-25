Ford Tourneo Courier 2024 Fiyat Listesi: Ford "Ucuz Araç Kalmadı" Diyenleri Susturdu!

Yılın son günlerinde, sıfır kilometre araç almayı planlayanlar için Ford'un sunduğu avantajlı kampanya, otomobil piyasasında heyecan yaratıyor. 2024'e yeni bir Ford aracı ile girmek isteyenler için hazırlanan bu kampanya, otomobil piyasasının rekabetini artırıyor.

Sıfır Araçlar Uygun Fiyata Satılacak

Ekonomik binek otomobil arayışındakiler için Ford, cazip bir seçenek sunuyor. Hafif ticari araç kategorisinde, Ford Tourneo Courier modeli, fiyat-performans açısından dikkat çekiyor. Ford'un bu modeli, özellikle binek otomobil fiyatlarına kıyasla daha uygun bir alternatif sunuyor.

Ford Tourneo Courier Fiyat ve Özellikleri!

Türkiye'nin en çok tercih edilen hafif ticari araçlarından biri olan Ford Tourneo Courier, fiyatı ve kalitesiyle öne çıkıyor. Binek otomobillerin ulaşılabilir olmayan fiyatlarına bir alternatif olarak, Tourneo Courier modeli, kullanıcılarına ekonomik ve kaliteli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Ford, Tourneo Courier modeli için özel bir fiyat belirledi. Şu anki liste fiyatı 716.400 TL olan bu model, ekonomik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Taşıt kredisi kullanarak aracın peşin ödemesini 366.400 TL'ye düşürmek mümkün. Bu sayede, müşteriler daha uygun fiyatlar ve kolay ödeme seçenekleriyle araç sahibi olma fırsatını yakalıyor.

Aralık Ayının Son Gününe Kadar Geçerli!

Ford'un sunduğu bu kampanya, özellikle yıl sonuna doğru araç almayı planlayanlar için büyük bir fırsat. Kaliteli ve ekonomik bir hafif ticari araç arayışında olanlar için Ford Tourneo Courier, ideal bir seçenek oluşturuyor. Ford'un sağladığı taşıt kredisi ve uygun fiyat seçenekleri, birçok müşterinin araç sahibi olma hayalini gerçekleştiriyor. Bu kampanya, hem bütçe dostu hem de kaliteli bir araç arayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendirilebilir.