Fındık fiyatları serbest piyasada karalar bağlattı! Giresun, Ordu, Trabzon, Düzce, Sakarya, Samsun, Kocaeli!

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin bereketli topraklarında yetişen fındık, hem iç piyasada hem de dış piyasada büyük bir ticaret hacmine sahip. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yakından takip ettiği fındık fiyatları, arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri haline geldi. Geçtiğimiz aylarda başlayan fiyat artışı ve sonrasındaki dalgalanmalar, piyasada belirsizliğe neden olurken, fındık fiyatları üzerine yapılan spekülasyonlar da dikkatleri çekiyor.

Fındık Fiyatlarında Sezonal Değişim:

72 TL'den başlayan sezon, tüccarların üreticiden fındık alma yarışı ile kısa sürede 100 TL sınırını aştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatları geride bırakan bu artış, fındık üreticileri için sevindirici bir gelişme olarak karşılandı. Ancak piyasadaki bu yüksek fiyatlar uzun sürmedi ve 100 TL seviyelerinden sonra yaşanan düşüş, üreticilerin yüzünü asan bir diğer faktör oldu.

Güncel Fındık Fiyatları Nasıl Seyrediyor?

Son günlerde fındık fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Sakarya Ticaret Borsası'nın verilerine göre, Sakarya'da fındık fiyatları şu aralıklarda seyrediyor:

En düşük: 90,42 TL

En yüksek: 99,50 TL

Serbest piyasada ise fındık fiyatları, randımanına ve kalitesine bağlı olarak 90 ile 100 TL arasında değişiklik gösteriyor. Diğer illerdeki ortalama fındık fiyatlarına bakıldığında ise şu rakamlarla karşılaşıyoruz:

Samsun: 87 TL

Giresun: 91 TL

Trabzon: 86 TL

Ordu: 89 TL

Bu rakamlar, ülke genelinde fındık piyasasının nabzını tutan temel göstergeler olarak karşımıza çıkıyor.

Üretici ve Tüccar Beklentileri:

Her ne kadar fiyatlar dalgalı bir seyir izlese de, üreticilerin ve tüccarların ortak beklentisi, fındık fiyatlarının stabil bir seviyede seyretmesi yönünde. Hem üreticinin emeğinin karşılığını alması hem de tüccarın ticaretini sürdürebilmesi için dengeli bir piyasa yapısının oluşması gerekiyor. Fındık üretiminin önemli olduğu illerde ekonomik dengenin korunması adına, devletin belirleyici rol oynadığı fiyat politikaları da büyük önem taşıyor.