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Fiat okkalı KDV zammı yaptı: Egea, Egea Cross fiyat listesi Temmuz 2023'te adeta patladı! Vatandaş kara kara düşünüyor

Son dakika haberine göre, Fiat markasının fiyat listesine zam yapıldığı öğrenildi. KDV zammının ardından, en ekonomik seçeneklerden biri olan Fiat Egea'nın fiyatı 650 bin lirayı aşmış durumda.

Fiat okkalı KDV zammı yaptı: Egea, Egea Cross fiyat listesi Temmuz 2023'te adeta patladı! Vatandaş kara kara düşünüyor
Yayın Tarihi : 2023-07-10 18:10

Egea, Egea Cross fiyat listesi Temmuz 2023'te adeta patladı! Vatandaş kara kara düşünüyor! Fiat okkalı KDV zammı yaptı- Son dakika haberine göre, Fiat markasının fiyat listesine zam yapıldığı öğrenildi. KDV zammının ardından, en ekonomik seçeneklerden biri olan Fiat Egea'nın fiyatı 650 bin lirayı aşmış durumda. Yeni fiyat listesi aşağıdaki gibi güncellendi:

Fiat Egea Sedan 2023 Fiyat Listesi

Egea Sedan'ın yeni fiyatları şu şekildedir:

  • Easy 1.4 Fire 95 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 654.740 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 804.250 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 908.980 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.019.830 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 701.520 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 852.050 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 900.840 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 956.780 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.057.450 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 749.320 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 899.840 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.004.570 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
    Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.105.250 TL

Emeklilerin ve Fiat araçlarını tercih eden diğer müşterilerin dikkatine, Fiat Egea Sedan modellerinin yeni fiyatları yürürlüğe girmiştir. Bu fiyatlar, tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını içermektedir. Araç tercihinde bulunacak olan müşterilerin bu güncellenen fiyat listesini göz önünde bulundurmaları önemlidir.

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