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Fiat kafayı yedi! Egea modelini 210 bin TL’ye satıyor; Otomobil piyasasının içinden geçecek!

Otomobil piyasasındaki artan fiyatlar, birçok kişinin araç sahibi olma hayallerini zorlaştırmaktadır. Bu noktada, Fiat önemli bir adım atarak sıfır araç almak isteyenlere yönelik yeni bir kampanya sunmaktadır.

Fiat kafayı yedi! Egea modelini 210 bin TL’ye satıyor; Otomobil piyasasının içinden geçecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 11:20

Otomobil piyasasının içinden geçecek! Fiat kafayı yedi! Egea modelini 210 bin TL’ye satıyor-  Türkiye'nin önde gelen otomobil markalarından biri olan Fiat, uygun fiyatlı modelleriyle satışlarına devam ederek dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Haziran ayında gerçekleştirdiği kampanya ile ses getiren Fiat, 210 bin TL'ye satılacak olan Fiat Egea modeli ve bomba kampanyanın detaylarını duyurdu.

Otomobil piyasasındaki artan fiyatlar, birçok kişinin araç sahibi olma hayallerini zorlaştırmaktadır. Bu noktada, Fiat önemli bir adım atarak sıfır araç almak isteyenlere yönelik yeni bir kampanya sunmaktadır. Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Fiat, sınıfının en çok tercih edilen modeli olan Egea için yeni bir kampanya düzenlemiştir. Nakit birikimi olmayan ancak araç sahibi olmak isteyen kişilere Fiat, büyük ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

Fiat'ın duyurusunu yaptığı kampanya, "Yarısını Şimdi, Kalanını 1 Sene Sonra Ödeyin" sloganıyla dikkat çekmektedir. Bu kampanya kapsamında, sadece 219 bin TL ödeme yaparak sıfır araç sahibi olma fırsatı sunulmaktadır. Fiat Egea ailesi, kampanya dahilinde yarısını şimdi ödeyip kalan tutarı ise bir yıl sonra ödeme seçeneğiyle tüketicilere sunulmaktadır. Kampanyanın faiz oranları, araç fiyatına, kredi koşullarına ve müşteri tipine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak kampanya 24 ay ve üzeri vadeler için geçerli değildir.

Fiat Egea modellerinde geçerli olan bu kampanya, stoklarla sınırlıdır ve 4 Nisan 2023 ile 15 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir. En düşük Fiat Egea modelinin Nisan ayı satış fiyatı 439 bin 900 TL olarak açıklanmıştır. Yarısını peşin ödeyerek kampanyadan yararlanan kişiler ise 210 bin 950 TL'ye sıfır araç sahibi olabileceklerdir. Kalan tutar ise önümüzdeki sene Nisan ayında ödenebilecektir.

Fiat'ın bu kampanyası, otomobil piyasasında uygun fiyatlı araçlara ulaşma fırsatı sunan bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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