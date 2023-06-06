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Fiat Haziran ayı fiyat listesinde olmadık gelişme! Fiat Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Cross kaç para?

Son dönemde sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, araç almayı düşünen sürücüler için zorlu bir süreç yaratıyor.

Fiat Haziran ayı fiyat listesinde olmadık gelişme! Fiat Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Cross kaç para?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-06-2023 08:23

Fiat Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Cross kaç para? Fiat Haziran ayı fiyat listesinde olmadık gelişme-  Fiat, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olmaya devam ediyor. Haziran ayında güncellenen fiyat listesiyle birlikte, Fiat Egea Sedan, HB, Cross ve SW modellerinde sıfır araç almak isteyenlere özel indirimler sunuluyor. Bu indirimlerle birlikte, tüketiciler 2023 model Fiat Egea serisinde 43 bin liraya varan avantajlar elde edebiliyorlar. Son dönemde sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, araç almayı düşünen sürücüler için zorlu bir süreç yaratıyor. Bu nedenle, uygun fiyatlarla kaliteli bir otomobil bulma arayışı yoğunlaşıyor. Fiat, rakiplerine göre ekonomik fiyat politikasıyla dikkat çekiyor ve haziran ayına özel kampanyalarla tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

2023 model Fiat Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Cross Wagon modelleri, farklı donanım seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Fiyat listesinde yer alan seçenekler arasında Easy, Urban ve Lounge donanım paketleri bulunuyor. Bu paketlerde farklı motor seçenekleri de mevcut.

Fiat Egea Sedan modelinde, Easy donanım paketinde yer alan 1.4 Fire 95 HP motorlu araç için tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 549.900 TL iken, kampanyalı fiyatı 524.900 TL olarak belirlenmiş. Aynı donanıma sahip 1.3 M.Jet 95 HP motorlu araç için ise tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 725.900 TL iken, kampanyalı fiyatı 692.900 TL olarak açıklanmış.

Diğer donanım seçenekleri ve motor tipleri için de benzer şekilde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve kampanyalı fiyatları belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, tüketicilere cazip bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Fiat Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Cross Wagon modellerinde de farklı donanım seçenekleri ve motor tipleri bulunuyor. Bu modellerde de tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve kampanyalı fiyatlar, müşterilerin tercihlerine göre çeşitlilik gösteriyor. Tüketiciler, güncellenen fiyat listesi sayesinde Fiat Egea serisindeki araçları daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayabilirler.

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