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Fiat diğer otomobil firmalarına nazire yaptı! O modelin fiyatını 600.000 TL civarına düştü: Bayilerin önünde kuyruk var

Fiat, bütçe dostu sıfır kilometre araç arayışında olan tüketicilere müjdeli bir haberle geliyor. Egea modeli için oldukça cazip fiyatlar sunan otomobil üreticisi, güncel fiyat listesini açıkladı.

Fiat diğer otomobil firmalarına nazire yaptı! O modelin fiyatını 600.000 TL civarına düştü: Bayilerin önünde kuyruk var
Yayın Tarihi : 2023-08-02 15:53

Bayilerin önünde kuyruk var! Fiat diğer otomobil firmalarına nazire yaptı! O modelin fiyatını 600.000 TL civarına düştü-  Fiat, bütçe dostu sıfır kilometre araç arayışında olan tüketicilere müjdeli bir haberle geliyor. Egea modeli için oldukça cazip fiyatlar sunan otomobil üreticisi, güncel fiyat listesini açıkladı. Bu haber, son dönemdeki olağanüstü otomobil fiyat artışlarının gölgesinde önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Fiat Egea Sedan Fiyatlarıyla Fark Yaratıyor

Türkiye'nin otomobil sektöründe yaşanan zorlu dönemde birçok otomobil üreticisi sürekli fiyat güncellemeleri yaparak tüketicileri zorlarken, Fiat Egea modeliyle ayrışıyor. Yıllardır tercih edilen ve popülerliğini koruyan Egea modeli, tüketicilere bütçelerini aşmadan araç sahibi olma fırsatı sunuyor.

Otomobil fiyatlarının tavan yaptığı ve KDV artışının etkisiyle yükseldiği bir dönemde, Fiat'ın belirlediği uygun satış fiyatları, milyonlarca tüketiciyi şaşırttı. Egea Sedan modelinin başlangıç fiyatı 689 bin 740 TL olarak belirlendi. Egea Cross modeli ise ekonomik fiyatlarla sunuluyor.

Egea Sedan modeli, sıfır kilometre araç arayan tüketicilerin dikkatini çekiyor. Taban fiyatların 800 bin TL'yi aştığı bir dönemde, Fiat'ın uygun fiyatıyla tüketicilere cazip bir alternatif sunması, araç sahibi olma şansını artırıyor.

Egea Cross: Ucuz SUV

Egea Cross, ülkemizin en hesaplı SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Fiat, farklı versiyonlar için şu güncel satış fiyatlarını belirledi:

  • 1.4 Fire 95 HP - Street - Manuel - Benzinli: 752 bin 790 TL,
  • 1.4 Fire 95 HP - Urban - Manuel - Benzinli: 795 bin 500 TL,
  • 1.4 Fire 95 HP - Lounge - Manuel - Benzinli: 843 bin 300 TL.

Fiat Egea modeli, ekonomik fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Bu avantajlı teklifler, Türkiye'de otomobil sahibi olmayı arzulayanlar için umut verici bir seçenek sunuyor. Otomobil sektöründeki belirsizlikler içinde, Fiat Egea'nın uygun fiyatlarıyla öne çıkması, tüketicilere rahatlama ve araç sahibi olma hayalini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

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