Fiat 438 Bin TL'ye Sıfır Araç Satıyor! Fiat Panda Aralık 2023 Fiyat Listesi Gözleri Yaşarttı!

Türkiye'de araç fiyatlarının artışı ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusu, son dönemde tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, araç fiyatlarının düşürülmesi için ikinci el araç ithalatına izin verilmesi ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi yapılmasını talep ediyorlar. Bu duruma yanıt olarak Fiat, ÖTV'siz satışa sunulan modelleri Fiat Egea ve Fiat Panda için Aralık ayına özel indirimli fiyat listesini duyurdu.

Fiat Egea Fiyatları (Aralık 2023)

Fiat Egea, Aralık ayı için özel olarak düzenlenen fiyat listesiyle dikkat çekiyor. İşte 2023 model yılı için belirlenen Fiat Egea fiyatları:

EASY 1.4 Fire 95 HP modeli için 439.300 TL,

EASY 1.3 M.Jet 95 HP modeli için 539.200 TL,

URBAN 1.4 Fire 95 HP modeli için 472.600 TL,

LOUNGE 1.4 Fire 95 HP modeli için 500.400 TL,

LIMITED 1.4 Fire 95 HP modeli için 528.200 TL.

Fiat Panda Fiyat Listesi

Fiat Panda, şehir içi kullanım için ideal olan kompakt tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. İşte 2023 model yılı için belirlenen Fiat Panda fiyatları:

CITY 1.0 Hybrid 70 HP modeli için 438.700 TL,

CROSS 4x2 1.0 Hybrid 70 HP modeli için 470.300 TL.

Fiat 500 ise modern tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte 2023 model yılı için belirlenen Fiat 500 fiyatları:

HB DOLCEVITA 1.0 Hybrid 70 HP modeli için 531.500 TL.

Fiat, yenilikçi modelleri ve rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye pazarında sürücülerin taleplerine yanıt veriyor. Bu cazip fiyatlar, hem ekonomik hem de çevre dostu araç arayan tüketiciler için ideal seçenekler sunuyor. Fiat'ın bu modelleri, sürücülere tasarruf imkanı ve üst düzey sürüş keyfi sunma vaadini taşıyor.