Fiat 324.500 TL’ye sıfır Egea sahibi yapıyor! Asgari ücretliler bile alabiliyor! Kapış kapış satılır

Asgari ücretliler bile alabiliyor! Kapış kapış satılır! Fiat 324.500 TL’ye sıfır Egea sahibi yapıyor- Asgari ücretle geçinenler bile kolaylıkla sahip olabilecekleri bir seçenek arayanlar için otomobil sektöründe dikkat çeken bir önerimiz var: Sıfır Fiat Egea! Bu araç, oldukça cazip bir fiyatla, 324.500 TL'den satın alınabilir. İşte tüm detaylar.

Fiat Egea, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Fiat'ın büyük bir başarı yakaladığı bir modeldir. Fiat'ın Türkiye'deki gücünün temel sebebi tabii ki Egea modelidir. Fiat Egea şu anda Türkiye'de Easy, Urban ve Lounge donanım paketleriyle satışa sunulmaktadır. Donanım paketi ne kadar yükselirse, aracın başlangıç fiyatı da artmakta ve bu da ÖTV dilimini etkilemektedir. Ancak, bu durumdan endişe etmenize gerek yok. Neden mi? İşte cevabı.

Yeni dönemde fiyatlar düşecek! Şu anda Hyundai, Fiat ve Renault modelleri fiyat açısından öne çıkmaktadır. Diğer markalarda ise fiyatlar biraz daha yüksek seviyededir. Ancak, önümüzdeki dönemde sadece 324.500 TL'ye sıfır Fiat Egea Sedan sahibi olma fırsatı sunulacak.

Aslında oldukça basittir. Gençler, ilk otomobillerini alırken ÖTV ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bir defaya mahsus uygulanacak olan bu ayrıcalık sayesinde otomobil fiyatlarında %50 ve daha fazla indirimler olması beklenmektedir.

Fiat Egea ÖTV şartsız modelinin farklı donanım seçenekleri ve fiyatları şu şekildedir:

EASY Donanım Paketi:

1.4 Fire 95 beygirlik motor: 324.500 TL (2.000 TL indirim)

1.3 M.Jet 95 beygirlik motor: 401.500 TL (2.000 TL indirim)

1.6 M.Jet 130 beygirlik DCT motor: 452.600 TL (2.000 TL indirim)

1.5 T4 Hibrit 130 beygirlik otomatik şanzıman: 496.500 TL (2.000 TL indirim)

URBAN Donanım Paketi:

1.4 Fire 95 beygirlik motor: 347.600 TL (2.000 TL indirim)

1.3 M.Jet 95 beygirlik motor: 424.800 TL (2.000 TL indirim)

1.6 M.Jet 130 beygirlik motor: 450.900 TL (2.000 TL indirim)

1.6 M.Jet 130 beygirlik DCT motor: 475.900 TL (2.000 TL indirim)

1.5 T4 Hibrit 130 beygirlik otomatik şanzıman: 514.300 TL (2.000 TL indirim)

LOUNGE Donanım Paketi:

1.4 Fire 95 beygirlik motor: 370.900 TL (2.000 TL indirim)

1.3 M.Jet 95 beygirlik motor: 448.100 TL (2.000 TL indirim)

1.6 M.Jet 130 beygirlik DCT motor: 499.300 TL (2.000 TL indirim)

1.5 T4 Hibrit 130 beygirlik otomatik şanzıman: 537.600 TL (2.000 TL indirim)

Fiat Egea'nın farklı donanım seçenekleri, ihtiyaçlara ve tercihlere göre çeşitlilik sunmaktadır. Her bir donanım seviyesi, farklı motor seçenekleriyle birlikte gelmektedir. Ayrıca, belirtilen fiyatlar üzerinden 2.000 TL indirim yapılmaktadır.

Bu fiyatlar, otomobil sektöründe dikkat çeken bir seçenek olan Fiat Egea'nın uygun fiyatıyla göz kamaştırdığını göstermektedir. Fiat Egea, cazip fiyatıyla ve Fiat'ın güvenilir marka imzasıyla birleşerek, otomobil sahibi olmak isteyenlere harika bir fırsat sunmaktadır.