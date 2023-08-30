Felaket geliyor! Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan! Dolar borcu olan önlem alsın dedi! O tarihte...

Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan! Dolar borcu olan önlem alsın dedi! O tarihte... Felaket geliyor- Geçtiğimiz günlerde önceki tahminleri nedeniyle ceza alan bir yorumcu, yeni bir tahminde bulundu. Selçuk Geçer'e göre dolar, önümüzdeki günlerde 30 TL sınırını aşarak yükselebilir. Bu tahmin, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir endişe içinde olmalarına neden oldu. Ancak diğer uzmanlar, kullanıcıları rahatlatmak için doların yükselebileceğini ancak 30 TL sınırını geçmenin zor olduğunu belirttiler.

Dolar Borcu Olanlar İçin Önlemler

Her tahminiyle sosyal medya gündemine oturan uzmanlar, bir kez daha halkı uyardılar. Yatırımcılara dolar alımı yapmalarını öneren uzmanlar, yıl sonrasında ciddi kar elde edebileceklerini iddia etti. Borcu bulunan bireylere ise borçlarını ödemelerini veya Türk lirasına çevirmelerini tavsiye etti.

Doların 30 TL Sınırını Aşmasının Etkileri

Doların 30 TL'nin üzerine çıkması durumunun oldukça olumsuz etkilere yol açacağını belirten uzmanlar, bu olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle ekonomik dengesizliklerin daha fazla artmaması için önlemler alınması gerektiğinin altını çizdiler.

Editör notu: Gecce.com.tr olarak kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmediğini belirtmek isteriz. Uzman görüşleri, yatırım yapmadan önce dikkate alınması gereken faktörlerden sadece biridir.