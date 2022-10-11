  • 12 EKİM Çarşamba 03:30
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın metoru seçildi!

"Lordların koçu” Fatih Elibol,  2022 yılında  Forbes tarafından yılın mentor ve performans koçu seçilen ilk Türk  olarak dünya literatürüne girdi. Bu doğrultuda Forbes dergisinde koçluk ve mentorluk üzerine makaleleri yayınlanacak ve kitabı Türkçe olmasına rağmen Forbes tarafından önerilecektir.

Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın metoru seçildi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2022 16:13

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri olarak, bugüne kadar aldığı eğitimler, bilgisi, görgüsü ve donanımıyla fark yaratan ,verdiği derslerle de insanların yoluna ışık tutan bir koç. MCC Fatih Elibol, bu alanda dünyada ilk ve tek seçilen Türk olma özelliğinin haklı gururunu yaşarken,   İlk ve tek Türk Forbes Councils Lordların mentorü ve 50 hükümetin koçu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de kitabının adında kendi öğrencilerinin üye olduğu koçluk yetileri ile dünyayı değiştirecek GBB Derneğinin  kurucusu olan Elibol,bu derneğiyle de gençlere ışık oluyor.

Elibol, koçluğun insan hayatına etkisini ve katkısını keşfetmiş, bunu geleceğini bugünden başlayarak yaratmak isteyen kişilerle paylaşmak  için yazdığı ilk kitabı “Gelecek Bugün Başlar” insanlara ışık tutan bir yol olmuştur. Herkesin kendi evreninin efendisi olmasını sağlamak için bir yol açan ve açtığı yolda okuruna yoldaşlık eden bu kitapta Elibol’un elini ve bilgisini sürekli yanınızda hissedebilir, blog yazılarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kerem Bürsin: Hande'yi aradım!
Sitare Akbaş'tan yeni film!
Benzer Haberler
Bebeklerde gelişimi desteklemek için yüzme Bebeklerde gelişimi desteklemek için yüzme
Unutkanlık ve odaklanma sorunları... Unutkanlık ve odaklanma sorunları...
"Ralli benim için tutkudan daha fazlası"
Uzmandan korkutan uyarı: ‘Asbest’ önümüzdeki 20 yılda mezotelyoma riskini arttıracak Uzmandan korkutan uyarı: ‘Asbest’ önümüzdeki 20 yılda mezotelyoma riskini arttıracak
Kalp hastası çiftin çifte mutluluğu! Kalp hastası çiftin çifte mutluluğu!
Vali Yerlikaya’dan 30 Ağustos çağrısı! Vali Yerlikaya’dan 30 Ağustos çağrısı!
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!
  • 05-10-2022 12:15

Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!

Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...
  • 07-10-2022 16:38

Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!
  • 06-10-2022 12:16

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!

İlhan Mansız: Ailemize bir kişi daha katılmış oldu
  • 07-10-2022 12:35

İlhan Mansız: Ailemize bir kişi daha katılmış oldu

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!
  • 05-10-2022 12:44

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!