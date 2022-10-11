Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın metoru seçildi!

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri olarak, bugüne kadar aldığı eğitimler, bilgisi, görgüsü ve donanımıyla fark yaratan ,verdiği derslerle de insanların yoluna ışık tutan bir koç. MCC Fatih Elibol, bu alanda dünyada ilk ve tek seçilen Türk olma özelliğinin haklı gururunu yaşarken, İlk ve tek Türk Forbes Councils Lordların mentorü ve 50 hükümetin koçu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de kitabının adında kendi öğrencilerinin üye olduğu koçluk yetileri ile dünyayı değiştirecek GBB Derneğinin kurucusu olan Elibol,bu derneğiyle de gençlere ışık oluyor.

Elibol, koçluğun insan hayatına etkisini ve katkısını keşfetmiş, bunu geleceğini bugünden başlayarak yaratmak isteyen kişilerle paylaşmak için yazdığı ilk kitabı “Gelecek Bugün Başlar” insanlara ışık tutan bir yol olmuştur. Herkesin kendi evreninin efendisi olmasını sağlamak için bir yol açan ve açtığı yolda okuruna yoldaşlık eden bu kitapta Elibol’un elini ve bilgisini sürekli yanınızda hissedebilir, blog yazılarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz.