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EYT'yi ucundan kaçıranlara flaş haber! 1999 2000 2008 arası sonrası için KADEMELİ EMEKLİLİK tablosu gün yüzüne çıktı!

Ülkemizde 1999 yılında yapılan yasal düzenleme ile emeklilik şartları değişti ve yaş şartı eklenerek emekli olmak için yeni koşullar getirildi.

EYT'yi ucundan kaçıranlara flaş haber! 1999 2000 2008 arası sonrası için KADEMELİ EMEKLİLİK tablosu gün yüzüne çıktı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 10:32

Bu değişiklikler sonucunda, emekli olmak için gün sayan birçok kişi, haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği'nin kurulmasına ve emeklilik mücadelesi başlatılmasına yol açtı.

Yeni Kanun Değişikliği: Yaş Şartı Kaldırıldı

Son gelişmelere göre, AK Parti tarafından hazırlanan yeni kanun değişikliği ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesine sahip kişiler için yaş şartı kaldırıldı. Bu kişilere, prim günü ve hizmet yılı şartlarını yerine getirdiklerinde hemen emeklilik hakkı verilecek. Ancak, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar için ise yaş şartı devam edecek ve bu kişiler daha uzun süre çalışmak zorunda kalacaklar.

EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar İçin Yeni Tartışma

Bu yeni düzenleme ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 olan kişilerin 2024 yılında emekli olabileceği bir ortam oluşturulmuşken, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar için 17 yıl daha çalışma şartı getirilmesi büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

EMADDER: Kademeli Emeklilik Tablosu İçin Mücadele

EYT'yi kıl payı kaçıranlar, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) çatısı altında bir araya gelerek kademeli emeklilik tablosu taleplerini dile getirdiler. Bu tabloya göre, ilk işe giriş tarihine göre kademelendirilmek üzere kadınlarda 43 yaş, erkeklerde ise 45 yaş ve 6.250 prim günü ile emekli olunması isteniyor. Ayrıca, liste içindeki ilk işe giriş tarihine göre prim günü şartının 7.000 güne ve yaş şartının kadınlarda 50, erkeklerde ise 52 yaşa kadar çıkartılması talep ediliyor.

EYT'yi kıl payı kaçıranlar, mücadelelerini sürdürerek haklarını aramaya devam ediyorlar. Bu çerçevede, kademeli emeklilik tablosu talepleri gündemdeki önemli konulardan biri olarak dikkat çekiyor.

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