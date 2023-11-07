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EYT'yi kıl payı kaçıranlar üzülmeyin! 1999 2000 2008 arası sonrası için KADEMELİ EMEKLİLİK kapısı aralandı

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), Türkiye'de emeklilik şartlarının değiştirilmesi ve yaş şartının eklenmesiyle mağdur olan kişileri temsil ediyor.

EYT'yi kıl payı kaçıranlar üzülmeyin! 1999 2000 2008 arası sonrası için KADEMELİ EMEKLİLİK kapısı aralandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 08:14

Bu yazıda, 1999, 2000 sonrası ve 2008 sonrası doğumlu kişiler için geçerli olan emeklilik şartlarını ve EYT'nin mücadelesini ele alacağız.

1999'da Yapılan Düzenleme ve Emeklilik Şartları

1999 yılında yapılan yasal düzenleme ile Türkiye'de emeklilik şartları değiştirilmiş ve yaş şartı eklenmiştir. Bu değişiklik nedeniyle emekli olmak için gün sayan birçok kişi, yaş şartını yerine getirmelerine rağmen emeklilik hakkını kaybetmiştir. Bu durumda olan kişiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği'ni kurarak emeklilik haklarını geri kazanmak için mücadele etmeye başlamışlardır.

EYT'yi Kaçıranlar ve Kademeli Emeklilik Tablosu

AK Parti tarafından hazırlanan yeni bir kanuni düzenleme ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren kişiler için yaş şartı kaldırılmış ve bu kişilere prim günü ve hizmet yılı şartıyla emeklilik hakkı verilmiştir. Ancak, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe giren kişiler için EYT'yi kaçıranlar için 17 yıl daha çalışma şartı getirilmiştir.

Bu durum, aynı tarihler arasında işe giren kişiler arasında büyük bir adaletsizliğe neden olmuştur. Örneğin, 8 Eylül 1999'da işe başlayan bir kişi 2024 yılında emekli olabilirken, 9 Eylül 1999'da işe başlayan kişi için 17 yıl daha çalışma koşulu getirilmiştir.

EMADDER Kademeli Emeklilik Tablosu

EYT'yi kaçıranlar, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) çatısı altında bir araya gelerek kademeli emeklilik tablosu için taleplerini dile getirmişlerdir. Bu tablo kabul edilirse, 9 Eylül 1999 ile 2000 arasında işe giren kişiler için kadınlarda 43 yaş, erkeklerde ise 45 yaş ve 6,250 prim günü ile emeklilik hakkı tanınması önerilmektedir. Ayrıca, bu tabloya göre ilk işe giriş tarihine bağlı olarak prim günü şartı 7,000 güne ve yaş şartı kadınlarda 50, erkeklerde ise 52 yaşa kadar çıkarılmaktadır.

EYT meselesi, Türkiye'de emeklilik sistemi ve şartlarının adil bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda önemli bir tartışmayı gündeme getirmiştir. EYT'yi kaçıranlar ve EMADDER, daha adil bir emeklilik sistemi için mücadelelerini sürdürmektedirler. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir, çünkü bu değişiklikler birçok insanın emeklilik planlarını etkileyebilir.

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