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EYT'li olan emeklilere son dakika haberi! EYT'liler yüzde 25'lik zam alacak mı?

Haziran ayıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı resmi olarak açıklandı ve emeklilere yüzde 19.77 zam yapıldı.

EYT'li olan emeklilere son dakika haberi! EYT'liler yüzde 25'lik zam alacak mı?
Yayın Tarihi : 2023-07-10 10:51

EYT'liler yüzde 25'lik zam alacak mı? EYT'li olan emeklilere son dakika haberi-  Haziran ayıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı resmi olarak açıklandı ve emeklilere yüzde 19.77 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zam oranının yüzde 25'e çıkarıldığını belirtti.

Torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi ve komisyon görüşmelerinde refah payını içeren yeni zam oranı da önergeyle onaylandı. Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 19.77, Emekli Sandığı emeklileri için ise yüzde 17.55 olarak belirlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

EYT (Erken Emeklilik) emeklileri de yüzde 25'lik zamdan faydalanacak. Önergede belirtilen 2023 Ocak tarihi, Mart 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesinin kapsamına girip girmediği konusunda bazı soru işaretlerine neden olmuş olsa da, yüzde 25'lik zamdan EYT emeklilerinin de yararlanacağı öğrenildi.

Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından EYT emeklileri de dahil olmak üzere tüm emekliler yüzde 25'lik zam hakkını elde edecekler.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban aylıkları 7.500 TL'nin altında olan emekliler, Hazine tarafından bu miktarın üzerine tamamlama yapılarak taban aylıkları üzerine zam almaya devam edecekler. Örneğin, 6.000 TL taban aylığı olan bir emeklinin maaşı Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanacak ve buna ek olarak bir zam yapılmayacak. En düşük aylık tutarları değişmeyecek. 7.500 TL'lik sınırı aşan emekliler ise bu miktarın üzerine zam alabilecekler. Bu yıl bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına da hisseleri oranında yüzde 25'lik artış yansıtılacak.

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