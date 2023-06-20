EYT'li olamadım diye hayata küsmeyin! 1800-3600 prim günü ile kısmi emeklilik müjdesi geldi!

1800-3600 prim günü ile kısmi emeklilik müjdesi geldi! EYT'li olamadım diye hayata küsmeyin- Son dakika gelişmesine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni bir umut doğuyor. Primini tamamlayamayanların da emeklilik hakkından yararlanabilmesi için çeşitli seçenekler sunuluyor. Özellikle çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşının esnetilmesi ve esnafın emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi gibi adımlar, EYT kapsamında olanlar için hayata geçiriliyor.

Kısmi emeklilik imkanı, primini tamamlayamayan ancak belli bir yaşa ulaşan sigortalılara emeklilik hakkı tanımaktadır. Yaş şartı, işe başlama tarihi ve çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödediklerinde 50-60 yaş arasında emekli olabilmektedirler. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar ise 4500 gün prim ödeme şartını yerine getirmelidir. Emeklilik yaşının ve prim koşullarının belirlenmesi ise farklı dönemlere göre değişmektedir. Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü tamamladıklarında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 gün prim ödemeleri koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabilirler.

Kısmi emeklilik hakkına sahip olanlar, aylık 7.500 TL gibi bir tutarı kök aylık olarak alacaklardır. Ayrıca, Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşecek bir zamla birlikte gelirlerinde artış yaşanacaktır. Bu yeni adımlar, EYT yasasından yararlanamayanların umutlarını artırmıştır. Özellikle çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi, birçok kadın için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde, esnafın emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi, birçok esnafın emeklilik hakkını elde etmesini mümkün kılacaktır. EYT kapsamında olanlar için sunulan bu yeni seçenekler, emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuluyor.

Kımi emeklilik, bireysel emeklilik sistemi çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu sistem, kişilerin emeklilik dönemlerinde maddi güvence sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kımi emeklilik, müşterilerine emeklilik dönemlerinde finansal destek sunmayı hedeflemektedir.

Kımi emeklilik ile çalışmak isteyen bireyler, şirketin resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden iletişime geçebilirler. Kımi emeklilik uzmanları, müşterilerin emeklilik planlarını oluşturmak ve en uygun yatırım stratejilerini belirlemek konusunda destek sağlamaktadır.

Kımi emeklilik müşterilerine sunduğu avantajlar arasında çeşitli emeklilik fonları, yatırım seçenekleri ve vergi avantajları bulunmaktadır. Müşteriler, birikimlerini istedikleri şekilde yönlendirebilir ve emeklilik dönemlerinde düzenli bir gelir elde etmek için tasarlanmış olan emeklilik fonlarını tercih edebilirler.

Kımi emeklilik, güvenilir ve deneyimli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Şirket, müşterilerinin finansal geleceklerini güvence altına almak için etkili çözümler sunmaktadır.

Emeklilik planlarıyla ilgilenenler için Kımi emeklilik, dikkate değer bir seçenek olabilir. Ancak her bireyin emeklilik planları ve tercihleri farklı olduğundan, Kımi emeklilik ile çalışmadan önce kişisel ihtiyaçları ve hedefleri dikkatlice değerlendirmek önemlidir.