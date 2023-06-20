EYT'de kademeli emeklilik için 10-15 yıl, 1800-3600 gün şartları geldi! Bu şartları karşılayanlar 39-40 41-43 yaşında emekli olabilir

Bu şartları karşılayanlar 39-40 41-43 yaşında emekli olabilir! EYT'de kademeli emeklilik için 10-15 yıl, 1800-3600 gün şartları geldi- Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları ve prim eşitlemesi konularında yapılan düzenlemeler hakkındaki araştırmalar devam ediyor. EYT düzenlemesi ile birlikte birçok kişi emeklilik hayallerine kavuşurken, bazı kişiler ise yeni emeklilik sistemi için beklemeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur'da prim eşitlemeleri konuşulurken, bu düzenlemeden en az 1 milyon vatandaşın faydalanabileceği belirtiliyor.

Erken Emeklilik İçin Aranan Şartlar

Erken emeklilik için aranan şartlar da gündemde yer almaya başladı. Kısmi emeklilik için en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranıyor. Bu şartları sağlayan kişiler daha fazla çalışmadan emekli olabilmektedir.

15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Gün Prim Şartı

Kısmi emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranırken, bu şartları sağlayan vatandaşlar da emekli olabilecek. Yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirtilirken, yaş şartının daha da geriye çekilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Emekli aylığı miktarlarının da sigorta başlangıçlarından önce veya sonra olmasına göre değişiklik göstereceği duyuruldu.

7 Bin 500 TL Maaşla Emekli Olacaklar

Kısmi emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ne kadarlık bir aylık alacaklarına dair de 7 bin 500 TL gibi bir miktar ile maaş almaya başlayacaklar. Kök maaşlar da Temmuz ayında yapılacak olan yeni zamlar ile birlikte artması beklenirken, kısmi emeklilik için hak kazanma şartları da belirlendi.

Kısmi Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar, 15 yıllık sigortalılık sürelerini ve 3600 prim gününü tamamladıktan hemen sonra 50-60 yaş aralığında değişen yaşa ulaştıklarında emekli olabilecekler.

4500 prim günü ödeme şartı ise Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için de geçerli olacak. Bu kişilerin de 25 yıl sigortalılık sürelerini ve 4500 prim gününü doldurmaları durumunda kadınlar için geçerli olacak!

Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir yaş ve prim ödeme süresini tamamladıktan sonra, çalışmaya devam ederken emekli maaşı almalarını sağlayan bir emeklilik seçeneğidir. Kısmi emeklilik, çalışanların iş gücü piyasasında daha uzun süre aktif olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan bir uygulamadır. İşte kısmi emeklilik şartları:

Yaş Şartı: Kısmi emeklilik için yaş şartı bulunmaktadır. Kadınlar için en az 58 yaş, erkekler için ise en az 60 yaş olması gerekmektedir. Bu yaş şartı, SGK tarafından belirlenen emeklilik yaşlarıdır.

Prim Ödeme Süresi: Kısmi emeklilik için prim ödeme süresi şartı bulunmaktadır. Çalışanların belirli bir prim ödeme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Prim ödeme süresi, SGK tarafından belirlenen süreye göre değişiklik gösterebilir.

Sigortalılık Süresi: Kısmi emeklilik için sigortalılık süresi şartı da bulunmaktadır. Çalışanların belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Sigortalılık süresi, SGK tarafından belirlenen süreye göre değişiklik gösterebilir.

İşverenin Onayı: Kısmi emeklilik için çalışanın işvereninin onayı da gerekmektedir. Çalışan, kısmi emeklilik talebini işverenine ileterek onay almalıdır.

Kısmi emeklilik hakkı, çalışanların isteğe bağlı olarak çalışmaya devam ederken emekli maaşı almalarını sağlayan bir seçenektir. Bu şekilde, çalışanlar hem gelirlerini artırabilir hem de iş gücü piyasasında daha uzun süre aktif olarak kalmaya devam edebilirler.

Kısmi emeklilik hakkından yararlanmak isteyen çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler. Başvuru sonucunda çalışanın emeklilik durumu değerlendirilir ve kısmi emeklilik hakkı kazanılırsa, çalışanın hem çalışmaya devam etmesi hem de emekli maaşı almaya başlaması sağlanır.