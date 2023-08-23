EYT olmadan erken emeklilik geldi! Emeklilik yaşı 1-2-3-4-8 yıl düşüyor! Staj ve çıraklık mağdurları ve ev hanımları...

Türkiye'de emeklilik konusu her zaman büyük bir öneme sahip olmuştur. Emeklilik hakkını kazanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı gibi faktörler, emekliliğin önündeki engelleri oluşturuyor. Ancak son zamanlarda, EYT yasasıyla ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının olası çıkması, erken emeklilik şartlarını da yeniden gözden geçirmeye yönlendirdi. Artık EYT'siz erken emeklilik de mümkün hale geldi. Bu yasa ile yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkını elde ediyor. Peki, son dakika gelişmeleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duyurusu ve Yeni Emeklilik Düzenlemesi

EYT'siz erken emeklilik kavramı son günlerde sıkça duyulan bir konu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde milyonlarca vatandaşı kapsayan önemli bir açıklama yapmıştı. EYT durumundan etkilenenler ve ev hanımları için yeni emeklilik hakkının getirileceğini belirtmişti. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişi, erken emeklilik hakkını elde edecek. Yeni emeklilik sistemi, tüm detaylarıyla şekillenmeye başladı. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresi olanlar için kısmi emeklilik imkanı sunulacak. Bu durum, tam 8 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor. İşte EYT'siz erken emeklilik şartları ve detaylar…

10 Yıl Sigortalılık Süresi Olanlar İçin Erken Emeklilik Fırsatı

Yeni düzenleme, emeklilik sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni emeklilik düzenlemesinin detayları gün yüzüne çıktı. Bu düzenleme sayesinde EYT durumundan etkilenen milyonlarca kişi, erken emeklilik hakkını elde edebilecek.

TBMM'ye kısa süre içinde sunulması beklenen yeni emeklilik düzenlemesi, başta prim eksikliği olan Bağ-Kurlular, ev hanımları, staj ve çıraklık mağdurları ile 1999 sonrası sigortalı olanlara avantaj sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir prim indirimi yolda. Yeni düzenleme ile en az 1800 gün prim indirimi uygulanacak ve bu sayede 7200 gün primle emeklilik imkanı doğacak.

Staj ve Çıraklık Mağdurları ve Ev Hanımları İçin Müjdeler

Staj ve çıraklık dönemi geçirenler için de iyi haberler var. EYT kapsamında olamayan bu kesimler için erken emeklilik şansı getiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigortalılık tespiti için düğmeye bastı. Dolayısıyla EYT dışında kalan vatandaşlar için de sevindirici gelişmeler yakın gelecekte duyurulacak gibi görünüyor.

Aynı şekilde ev hanımları da erken emeklilik konusunda avantajlı olacaklar. İsteğe bağlı sigorta ödeyen ev hanımlarının primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca evlilik süresi ve çocuk sayısı da erken emeklilik hakkını etkileyen faktörler arasında yer alacak.