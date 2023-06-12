EYT bitti, yeni emeklilik sistemi ayyuka çıktı! 1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu açıklandı.

1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu açıklandı. EYT bitti, yeni emeklilik sistemi ayyuka çıktı- Emeklilik sistemi, son olarak AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifiyle sil baştan değişti. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler ile 9 Eylül 1999 ve sonrası olanlar arasında emeklilik şartları farklılaştı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik tablosunu güncelledi ve yeni prim gün, yıl ve yaş şartları belirlendi.

İlk olarak, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapan kişiler için yaş şartı kaldırıldı. Bu kişiler, belirli bir sigortalılık süresi ve prim şartını yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkına sahip oldular. Kadınlar için en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartı ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartı ve 25 yıl sigortalılık süresi aranmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler, yaş şartı olmaksızın emeklilik başvurusu yaparlar.

İkinci olarak, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giriş yapanlar için belirlenen emeklilik şartları şu şekildedir: 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü, erkeklerde ise 60 yaş ve 7000 prim günü. 1 Mayıs 2008'den itibaren ise 2035 yılına kadar sigorta girişi olan kişiler için emeklilik şartları şu şekildedir: 25 yıl hizmet süresi, 7200 prim günü, kadınlarda 58 yaş ve erkeklerde ise 60 yaş.

Öte yandan, 1999 sonrasında işe giriş yapanlar arasında, sadece 1 gün, hafta veya ay farkıyla EYT kapsamını kaçıranlar, kademeli emeklilik tablosu talep etmektedir. Bu tabloya göre, 2001'de işe giren kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabilecekken, 2008'de işe giren kadınlar 57, erkekler 59 yaşında emekli olabileceklerdir. 2008 sonrası için ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş talep edilir.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanmış ve farklı gruplara farklı şartlar getirilmiştir. Kademeli emeklilik sistemi talepleriyle, kısa sürelerle EYT kapsamı dışında kalan kişilere de adaletli bir sistem oluşturuldu.

1999 sonrası işe giriş yapanlar, EYT kapsamını sadece 1 gün, hafta veya ay farkıyla kaçırmış olmalarına rağmen, daha fazla çalışmak zorunda olduklarını belirterek kademeli emeklilik tablosu taleplerini dile getirdiler. Bu talepler doğrultusunda, 1999 sonrası işe giriş tarihi olan kişiler için kademeli emeklilik sistemi oluşturulması isteniyor. İşte bu tablo kapsamında belirlenen yaş sınırları:

İlk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50 yaşında, erkekler 52 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2002 olan kadınlar 51 yaşında, erkekler 53 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 52 yaşında, erkekler 54 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 53 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 54 yaşında, erkekler 56 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2006 olan kadınlar 55 yaşında, erkekler 57 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2007 olan kadınlar 56 yaşında, erkekler 58 yaşında emekli olabilecekler.

İlk işe giriş tarihi 2008 olan kadınlar 57 yaşında, erkekler 59 yaşında emekli olabilecekler.

Bu kademeli emeklilik sistemi talepleriyle, EYT kapsamı dışında kalan kişilere de adaletli bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır. Ancak bu konudaki tartışmalar ve talepler hâlâ devam ediyor.