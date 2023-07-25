Evli olan ve 18 yıl ve üzeri süredir ev hanımı olarak çalışmayan kadınlar için müjdeli bir haber geldi

Evli olan ve 18 yıl ve üzeri süredir ev hanımı olarak çalışmayan kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Göktaş, ev hanımlarının emeklilik süreci ile ilgili müjdeli haberleri kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamalara göre, emeklilik sistemi ev hanımları için yeni bir düzenleme içeriyor ve başvuru süreci kolaylaştırılıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni petrol kaynaklarının keşfedilmesinin ardından bahsedilen yeni bir banka modelinden söz etti. Bu model kapsamında, ev hanımlarının emeklilik primleri belirli bir banka tarafından ödenecek. Devlet de ödemeleri destekleyerek, ev hanımlarının emekliliklerine katkı sağlayacak bir kaynak aktaracak.

Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için başvurularını TC Kimlik Numarası ile yapmaları gerekmektedir. Bu başvuru sonrasında, hangi primleri ödemeleri gerektiği ve emeklilik tarihi gibi detaylar görüntülenecektir. Devlet, bu primin üçte birini karşılayacak ve plan bu şekilde işleyecektir. TC Kimlik Numarası ile başvuru yapan ev hanımları, emeklilik primlerini ödeyerek ve gerekli ücreti ödediklerinde emekli olma imkanına kavuşacaklardır. Bu planların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedeflenir.

Türkiye'de ev hanımlarının emeklilik sürecine ilişkin gelişmeler gündemde önemli bir konu olarak yer almaktadır. Mevcut iktidar, bu konuda adımlar atarak ev hanımlarına yeni bir fırsat sunmuş ve emeklilik umutlarını yeşertmiştir. Ev hanımları için başvuru tarihinin yakın bir süreçte açıklanması ve düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor.